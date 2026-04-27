Después de años de indirectas, distancia y fuego cruzado en los medios, Zaira Nara y Paula Chaves sorprendieron al dar el primer paso hacia la reconciliación. Todo comenzó días atrás, cuando Paula atravesó un duro momento por la muerte de su perrito Moro y Zaira tuvo un gesto que cambió todo.

Paula decidió bajarse de un evento y la hermana de Wanda Nara aceptó reemplazarla, en un gesto que no pasó desapercibido. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, contó Zaira, mostrando su empatía.

Zaira Nara y Paula Chaves (Foto Instagram y captura Olga)

Ese gesto solidario encendió las especulaciones sobre un posible acercamiento. Finalmente, este lunes en Intrusos, ambas confirmaron, cada una por su lado, que el reencuentro ya es un hecho. “Es algo lindo para las dos, hay mucho cariño”, reconoció Zaira, dejando en claro que el vínculo nunca se rompió del todo.

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PAULA CHAVES Y ZAIRA NARA CONFIRMARON SU RECONCILIACIÓN

Por su parte, Paula Chaves también admitió en el mismo ciclo la tregua y relató cómo se dio el inesperado cruce. “Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”, dijo.

Aunque evitó dar detalles sobre la charla o posibles planes a futuro, Paula fue contundente sobre el vínculo que la une a la ex madrina de su hija. “Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”, aseguró.

Zaira Nara y Paula Chaves (Foto: Instagram @zairanara y @paulachaves)

Sin grandes anuncios ni exposiciones, el reencuentro se dio de manera natural y en un contexto íntimo. Más allá de las diferencias del pasado, Zaira Nara y Paula Chaves demostraron que los vínculos pueden recomponerse cuando hay afecto de por medio.

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