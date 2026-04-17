El conflicto entre Paula Chaves y Ximena Capristo sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de las versiones que la señalaban por supuestos comentarios desafortunados sobre el hijo de la panelista, la modelo decidió romper el silencio y dar su versión, que fue difundida por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

“¡Por Dios! Es gravísimo lo que cuenta (Ximena). Jamás haría, ni opinaría, ni diría nada de un menor. (Te lo juro) por mis hijos”, fue una de las frases más contundentes que Chaves le hizo llegar a la conductora, visiblemente molesta por la situación.

Lejos de quedarse ahí, Paula también apuntó contra Capristo y puso en duda su actitud: “Nuestro vínculo (por el de ella y el de su esposo, Pedro Alfonso) siempre fue con Gustavo Conti (marido de Ximena). Todos los años dice o hace algo por el estilo y no sé por qué. No entiendo por qué ella hace y dice esto. No puedo creerlo y siento que con esta acusacion, hay algo que tengo que decir. El que me conoce 10 minutos, lo sabe”.

Foto: Captura (América)

Por su parte, la exparticipante de Gran Hermano mantuvo su postura: “Esa frase desafortunada que ella dijo sobre mi hijo, yo no la voy a decir porque el día de mañana le van a hacer bullying”, explicó, dando a entender que prefiere bajar el tono antes que seguir alimentando la polémica.

Indignada, pero firme, Ximena cerró con una frase picante que deja la puerta abierta a más cruces: “¡Vos sabés que lo dijiste! No te hagas la pelot... ahora porque muchos del medio, sabemos quién sos. Que te hagas la mosquita muerta, no quiere decir que lo seas. ¡Así que hacete cargo!“.

¡Tremendo!

Paula Chaves: “¡Por Dios! Es gravísimo lo que cuenta (Ximena). Jamás haría, ni opinaría, ni diría nada de un menor. (Te lo juro) por mis hijos”.

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¡TREMENDO QUIEBRE! ZAIRA NARA CONFIRMÓ QUE YA NO ES LA MADRINA DE LA HIJA DE PAULA CHAVES

El mundo de la farándula sumó un nuevo capítulo explosivo: después de que se conociera que la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin, en LAM confirmaron que la hermana de Wanda Nara que dejó de ser la madrina de la hija de la modelo.

La bomba se conoció luego de que la propia Zaira lo admitiera públicamente en un evento, dejando en claro que el distanciamiento es total.

En el programa que conduce Ángel de Brito, dieron más detalles del detrás de escena y fueron contundentes: “Le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira”, aseguraron.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Uno de los datos que más sorprendió es que el bautismo nunca se habría concretado, lo que abre el debate sobre si el rol de madrina era simbólico o formal. Sin embargo, eso no evitó el corte total del vínculo.

Según trascendió, la ruptura fue tajante: “No se rompen los papeles, se rompen las fotos”, deslizaron en el ciclo, dejando en evidencia el nivel de enojo entre ambas.

Además, revelaron que ya no hay ningún tipo de contacto entre ellas y que incluso la decisión habría sido comunicada tiempo atrás a través de un mensaje directo: “No sos más la madrina”, habría sido la frase que marcó el quiebre definitivo.

Foto: Instagram (@zaira.nara)

El escándalo suma más tensión a una relación que pasó del amor absoluto a un distanciamiento total. Incluso, testigos aseguran que en eventos recientes evitan cruzarse y ni siquiera se saludan.

De amigas inseparables a un silencio incómodo y lleno de versiones, lo cierto es que la historia entre Zaira Nara y Paula Chaves parece haber llegado a un punto sin retorno… y el gesto de la madrina es la prueba más contundente.