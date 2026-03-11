Hubo una época en que Zaira Nara, China Suárez y Paula Chaves eran inseparables también con María del Cerro, pero las modelos de la agencia Multitalent se pelearon entre ellas y ahora explotó una nueva teoría sobre los motivos.

“Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, contó Angie Balbiani.

Luego agergó: “Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público”.

Lo que terminó de quebrar el vínculo de Chaves con Suárez, pero que además lo dinamitó con Nara.

Cuándo fue el quiebre

El detalle es que todo habría sucedido en simultáneo con el affaire de la China con Mauro Icardi en un hotel de Francia en 2021.

A la luz de estos rumores se entendería mejor el fastidio de Paula Chaves cada vez que adjudican el distanciamiento con Zaira Nara a su noviazgo con Facundo Pieres.