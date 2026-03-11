En medio del escándalo con Paula Chaves, Zaira Nara fue abordada por LAM en el aeropuerto de Ezeiza tras regresar de un viaje a París.

Durante la nota, el cronista le mencionó un detalle que alimentó aún más la polémica: la conductora de Olga dejó de seguirla en Instagram, tanto a ella como a su hermana Wanda Nara.

Ante el comentario, la modelo evitó profundizar en el conflicto y se mostró firme en su postura de no seguir hablando del tema.

Paula Chaves eliminó a Zaira y a Wanda en Instagram (captura de Instagram)

Así reaccionó Zaira Nara cuando le dijeron que Paula Chaves la dejó de seguir en Instagram:

“No voy a hablar más del tema. Hay que respetar que pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo, también ustedes”, respondió Zaira, marcando un límite.

El distanciamiento entre ambas volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Paula expresara públicamente su enojo por algunas declaraciones de Zaira sobre su pasado romance con Facundo Pieres, el polista que fue pareja de las dos.

Antes de cerrar la nota, Zaira Nara intentó ponerle punto final a la polémica y bajar el tono del conflicto.

“Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho. No voy a hablar del tema, ni bueno ni malo. Sí aclarar que siempre que hablo es con cariño, y ustedes son los que me preguntan”, expresó.

“El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”, concluyó la modelo.