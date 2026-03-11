Luego de que Paula Chaves estallara en redes sociales contra Zaira Nara, la modelo habló con LAM al regresar a la Argentina tras pasar unos días en París por trabajo.

La polémica se desató el jueves 5 de marzo, cuando la conductora de Olga expresó su bronca al ver una nota en la que Zaira hablaba en tono jocoso de su pasado romance con Facundo Pieres, el polista que tiempo después también fue pareja de ella.

En ese contexto, Chaves le pidió públicamente que dejara de mencionarla en entrevistas y aclaró que el final de su amistad no tuvo que ver con un hombre, sino con una diferencia de valores.

Paula Chaves, furiosa con Zaira Nara (captura de X)

Paula Chaves, furiosa con Zaira Nara (captura de X)

Zaira Nara rompió el silencio tras la furia de Paula Chaves:

Consultada por el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito, Zaira se mostró tranquila y evitó profundizar en el conflicto.

“Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz y disfrutando de unos días en París, no me detuve en repercusiones”, aseguró la modelo.

Cuando el notero le preguntó por la reacción de Paula, de hacer catarsis en X y exponer un chat privado, Nara remarcó que no tiene intención de alimentar la polémica.

Zaira Nara rompió el silencio tras la furia de Paula Chaves (captura de LAM, América TV)

“Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho. No voy a hablar del tema, ni bueno ni malo. Sí aclarar que siempre que hablo es con cariño, y ustedes son los que me preguntan”, expresó.

Y agregó: “Me preguntan por mi hermana, por mis ex parejas… yo no salgo en notas a hablar de nadie. Me están preguntando de cosas que no me interesan hablar”.

En medio del móvil, el cronista le comentó que Paula Chaves dejó de seguirla en Instagram tanto a ella como a Wanda Nara. Frente a eso, Zaira se mantuvo firme en su postura.

“No voy a hablar más del tema. Hay que respetar que pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo, también ustedes”, retrucó.

Antes de cerrar, la modelo buscó dar por terminado el conflicto: “El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”.