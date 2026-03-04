Zaira Nara sorprendió con sus respuestas al ser consultada por el nuevo romance de su ex, Facundo Pieres, con Chechu Bonelli.

La modelo habló con Puro Show y, en medio de sus declaraciones, dejó un comentario picante que involucró a Paula Chaves, quien también fue pareja del polista, más de 15 años atrás.

Zaira Nara lanzó un picante chiste sobre Paula Chaves al hablar del romance de Facundo Pieres y Chechu Bonelli (captura de eltrece, Puro Show)

QUÉ DIJO ZAIRA NARA DEL ROMANCE DE FACUNDO PIERES Y CHECHU BONELLI

Primero, Zaira se refirió con cariño al presente sentimental de Pieres: “Sabía de la relación. Tengo mucho cariño por Facu y por su familia. Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida. Y a Chechu también la aprecio mucho y estoy al tanto de todo”.

Luego, agregó: “Me encanta que él pueda ser feliz. Se merece a alguien que lo acompañe, que lo haga feliz. Estoy muy contenta por él”.

EL PICANTE CHISTE DE ZAIRA NARA SOBRE PAULA CHAVES

Sin embargo, la nota tomó otro tono cuando el cronista indagó sobre las versiones que indicaban que Bonelli le habría avisado a Paula Chaves sobre la relación.

“¿Chechu te pidió permiso? Se habla de que le pidió ‘permiso’ a Paula. No es que le pidió permiso, pero le avisó que estaba con él”, planteó el cronista de eltrece.

Marcando una diferencia con Chaves, quien confirmó que fue informada, Zaira respondió: “Hay cosas que a mí no me interesa exponer”.

Pero el notero insistió: “Paula habló con nosotros y dijo que le daba el visto bueno a la relación. ¿Con vos hizo lo mismo?”. Fue entonces cuando la modelo lanzó, entre risas, su chiste más picante: “Conmigo no, el visto malo”.

Tras la humorada, Zaira Nara bajó el tono y concluyó: “No, chicos, qué sé yo… Pasó tanto tiempo que es anecdótico. Lo mío sí es más reciente… A Chechu le tengo un montón de cariño, me parece una persona divina que se merece ser feliz. Y por Facu, siempre se lo digo a él y a su familia, estoy muy contenta por sus buenas noticias”.