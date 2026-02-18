Chechu Bonelli y Facundo Pieres no ocultan su romance tras ser vistos juntos en diversas oportunidades este verano. La modelo y el polista volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que ella le comentara una foto desde su cuenta de Instagram.

El deportista compartió una selfie elegante desde Palm Beach, vestido de traje, y la periodista no dudó en reaccionar públicamente. “Qué buen reloj”, le escribió, junto a emojis que muchos interpretaron como algo más que un simple halago.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres en Instagram (Foto: @facundopieres).

El mensaje no pasó inadvertido en medio de los rumores del vínculo que comenzaron en esta temporada después de sus respectivas separaciones, ella de Darío Cvitanich y él de Zaira Nara. Hace unos días se los vio juntos de vacaciones en Disney y siguen dando que hablar.

CÓMO HABRÍA SIDO EL “ACUERDO DE PAZ” ENTRE CHECHU BONELLI Y DARÍO CVITANICH

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habrían llegado a un “acuerdo de paz” tras la separación según informó Paula Varela en Intrusos: "Chechu tiene que viajar a Estados Unidos porque se toma una semana de vacaciones”.

Foto: Captura (eltrece)

“Frente a esto se comunica con el papá de las nenas y le dice, tengo que viajar, quédate con las nenas esta semana y él a cambio le pidió que ella baje el nivel de comentarios contra Ivana, su novia actual”, detalló la panelista sobre los papás de Lupe, Carmela y Amelia.

