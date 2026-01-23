Chechu Bonelli empezó el 2026 con una decisión que tiene más de símbolo que de simple mudanza: compró su primera casa como soltera y lo contó sin vueltas en redes, celebrando con llaves en mano y una frase breve pero contundente: “Soy dueña”.

El paso llega después de su separación de Darío Cvitanich en 2025 y funciona como un rearmado personal y familiar, pensado para su día a día y el de sus hijas

CÓMO ES LA CASA DE CHECHU BONELLI

La propiedad combina líneas modernas con una impronta industrial bien marcada. Hay protagonismo del vidrio y de los ventanales grandes, una elección que no solo suma estética, sino también luz natural y sensación de amplitud.

En sintonía, la decoración se apoya en una paleta de neutros —blancos, grises suaves y tonos nude— que refuerza una atmósfera calma y luminosa.

Chechu Bonelli mostró su nueva casa de soltera: diseño moderno y estilo industrial | Créditos: Instagram @chechubonelli

El corazón de la casa está planteado en formato abierto: living, comedor y cocina integrados para que todo suceda en un mismo espacio, ideal tanto para la convivencia cotidiana como para recibir gente.

Chechu Bonelli mostró su nueva casa de soltera: diseño moderno y estilo industrial | Créditos: Instagram @chechubonelli

Entre los detalles que más llaman la atención aparece una escalera caracol que conecta los niveles y, como contrapunto verde, un pequeño parque interno con plantas que aporta aire y frescura al conjunto.