La angustia de Chechu Bonelli por el final de su matrimonio de 14 años con Darío Cvitanich quedó atrás, y ahora la modelo fue captada muy acaramelada con Facundo Pieres, quien la habría enamorado con un gran gesto romántico.

“Ayer a la noche estuvieron cenando en Cariló”, contó Pochi de Gossipeame en alusión al ex de Zaira Nara y la periodista de ESPN.

Luego, la panelista de Puro Show detalló: “Estaban tomándose un vinito, me cuentan que estaban a pura sonrisita”.

Por otra parte, la foto que deschavó el coqueteo era elocuente por “la sonrisita cómplice”.

Cómo hizo Facundo Pieres para seducir a Chechu Bonelli

“Él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu y tener esta cena romántica”, resumió Pampito el gesto del polista para afianzar el noviazgo.

Es que días atrás Cecilia y Facundo habían compartido momentos en Punta del Este, y en su momento ella había asegurado que eran amigos que se conocían hace muchos años, nada más.

“Lo que me contaron es que él habría estado en Mar del Plata, y se movió a Cariló para tener una cena con Bonelli. Con lo cual, ellos ya no tienen ganas de esconder que se encuentran”, remató Pochi.