La historia entre Facundo Pieres y Zaira Nara parece haber llegado a un punto de no retorno, y esta vez fue un simple movimiento en redes el que terminó de confirmar lo que muchos sospechaban. A poco de que la modelo se mostrara a los besos con Robert Strom en Punta del Este, el polista tuvo una reacción que no pasó desapercibida.

Pochi, especialista en rastrear los gestos digitales de los famosos, compartió en sus redes una captura que lo dice todo: Facundo Pieres dejó de seguir a Zaira Nara en Instagram, mientras que ella todavía lo mantiene entre sus seguidos.

“Facundo Pieres dejó de seguir a Zaira, ella me da que ni se enteró y ya ni lo registra porque lo sigue siguiendo”, escribió la panelista de Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, en sus redes sociales.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

El detalle explotó justo después de que Zaira fuera vista y fotografiada muy acaramelada con Robert Strom en Uruguay, lo que confirma que la hermana de Wanda Nara ya está en otra historia de amor y muy lejos de la posibilidad de reconciliarse con ex.

POR QUÉ FACUNDO PIERES ESTARÍA FURIOSO CON PAMPITA Y MARTÍN PEPA POR EL NUEVO ROMANCE DE ZAIRA NARA

La temporada de verano en Punta del Este no solo trajo sol, playa y glamour, sino también un escándalo sentimental que promete dar que hablar. Luego de que la revista ¡Hola! Argentina publicara las primeras imágenes de Zaira Nara junto al empresario francés Robert Strom, confirmando los rumores de romance, el periodista Gustavo Méndez destapó una trama que nadie esperaba y que involucra nada menos que a Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa.

A través de sus redes sociales, Méndez reveló el detrás de escena del nuevo vínculo de la hermana de Wanda Nara y dejó en evidencia una supuesta traición que habría caído pésimo en el entorno de Facundo Pieres, ex pareja de la modelo: "Zaira y Robert se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, escribió el periodista, dejando en claro quiénes habrían sido los responsables del flechazo.

Pero la historia no termina ahí. Según Gustavo, este acercamiento no habría sido inocente ni casual, ya que Pieres aún tenía esperanzas de volver con Zaira y esa intención era conocida por su entorno más cercano: “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía. Sin embargo le presentó al francés”, agregó el periodista, aportando un dato clave que explica la bronca del polista.

Foto: Instagram (@facundopieres)

De acuerdo a esta versión, la maniobra de Martín Pepa habría sido vista por Pieres como una puñalada por la espalda, especialmente porque Pampita —amiga de ambos— también habría participado del “operativo romance”. Una situación que, lejos de generar distancia, habría fortalecido el vínculo entre las dos modelos: “Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Súper amigas”, cerró, dando a entender que la alianza entre ellas se consolidó tras el inicio de la relación con Strom.