En los últimos días se viralizaron las primeras fotos de Zaira Nara con el magnate francés Robert Strom en Punta del Este y en SQP, Sabrina Rojas y su panel aportaron datos muy jugosos sobre este multimillonario heredero que ostenta el título de caballero.

Todo comenzó tras una nota de Gustavo Descalzi a Zaira en Uruguay en el que ella negó todo lo referente a un romance que, por cierto, tuvo a Pampita y a Martín Pepa como celestinos. “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”, señaló la hermana de Wanda Nara.

Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, en SQP, Yanina Screpante aclaró el panorama sobre Strom y contó que la pareja se formó “en la época del polo”. “Cuando vino a la final del Polo, se dijo que ya estaba con este chico”, señaló la ex de Pocho Lavezzi.

REVELARON QUIÉN ES ROBERT STROM, EL NUEVO NOVIO DE ZAIRA NARA

“Me dicen que es nieto de un magnate francés millonarísimo, dueño de 40 shoppings entre Francia y España. Tenía una hija que se casó con un noruego, esté Stron, el padre del chico; y lo que también tengo para acotar es que es cuñado de Clemente “Corcho” Zavaleta, el hijo de la trilliza de oro María Emilia”, agregó Screpante.

Foto: Captura de Instagram (@mecomprendezmendez) Por: Fabiana Lopez

“Cómo nosotros se llevará este chico con Wanda Nara y Martín Migueles…”, se preguntó irónicamente Sabrina Rojas. “¡Cuidá plata si lo ves a Migueles, a todo decile que no, porque se te va a tirar encima!”, le advirtió la conductora en el mismo tono a Stron. “Quiero ver esa reunión familiar con el padre y la manda de Wanda“, se espéranzó Carla Conte.

“Él heredó, porque el abuelo muere creo que si 2021 muere y él es heredero directo que la de ese imperio. Hablamos de shopping en Europa”, explicó Salwe. “Es más, el abuelo fue socio supuestamente del rey (Juan) Carlos I de España”, advirtió Ximena Capristo, y generó una reacción de Carla Conte: “¡Por eso le dicen ‘caballero’, porque tiene un título nobiliario!”, razonó.

Gustavo Méndez contó en su perfil de Instagram: “Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros. La cuñada de Zaira es Isabelle Strom, hermana mayor de Robert, quien está casada con Clemente Zavaleta, hijo de la Trilliza de Oro María Emilia”.

