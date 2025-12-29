Nicolás Furtado, Gustavo Yankelevich, Rosella Della Giovampaola, Daniel Hadad, Viviana Rocco, Claudio Cerini, Ale Lacroix, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, entre otros, asistieron al Enjoy Punta del Este, que presentó su temporada de verano 2026 con un evento realizado en OVO Beach.

También dijeron presente los protagonistas de la obra “Una Navidad de Mierda”: Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, junto al productor Gustavo Yankelevich. La comedia continuará con funciones de jueves a domingos a las 22.15 horas en el Salón Montecarlo de Enjoy Punta del Este.

Todos fueron recibidos por el PR Leo Mateu, de la Agencia Red Carpet.

Por: Nicolas Donatte

El evento coincidió con la segunda fecha de la programación de DGO Stream, el canal de streaming de DirecTV que comenzó sus transmisiones el 26 de diciembre.

Desde OVO Beach, DGO Stream ofrece una programación especial diaria con transmisiones en vivo de 15:30 a 20:30 horas hasta el 9 de enero, llevando el verano de Punta del Este a toda la región. El programa central está conducido por Zaira Nara y Joaquín “El Pollo” Álvarez, con participaciones especiales de Carolina “Pampita” Ardohain.