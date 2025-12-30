El verano de Zaira Nara arrancó con una verdadera bomba mediática. En las últimas horas salieron a la luz las primeras fotos de la modelo junto a Robert Strom en Punta del Este, el heredero francés que hoy aparece señalado como su nuevo amor.

Las imágenes, publicadas por la revista ¡Hola! Argentina, confirmaron lo que ya era un fuerte rumor en el mundo del espectáculo.

La primicia fue lanzada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde no dudó en dar todos los detalles del misterioso y millonario galán que conquistó a la menor de las Nara: “Las primeras imágenes de Zaira Nara con su nuevo novio francés, el magnate y recontra millonario Robert Strom. Tenemos las primeras imágenes en Punta del Este. Piedra libre para Zaira y su nuevo príncipe”, anunció al aire.

Según contó el periodista, Strom no es un simple empresario, sino que pertenece a una de las familias más poderosas de Europa: "Su abuelo fue quien creó los centros comerciales en Europa. Tiene más de 80 shoppings y vendió seis en Madrid hace muy poco por 1.600 millones de euros”, detalló Méndez, dejando en claro el nivel de fortuna que rodea al flamante novio de Zaira.

Sobre el aspecto de Strom, en el programa también hubo comparaciones que llamaron la atención: "Muchos lo comparan con Diego Forlán, es muy parecido a Forlán”, dijeron al aire, sobre el ex de Zaira, mientras analizaban las fotos que ya circulan por todos lados.

Además, Gustavo ahondó en detalle sobre este tema en las redes: “Se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, expresó.

Y cerró, entre otros datos: “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía, sin embargo le presentó al francés. Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Super amigas”.

LA INESPERADA CONFESIÓN DE ZAIRA NARA SOBRE SU PRESENTE AMOROSO

Zaira Nara deslumbró con su presencia en una exclusiva noche donde se realizó un evento de moda argentina. Y en diálogo con MShow, el ciclo que se emite por Ciudad Magazine de lunes a viernes de 12 a 13, la modelo se mostró relajada, feliz y con muchos proyectos por delante.

“Estoy muy bien, muy contenta de poder estar acompañando a un montón de marcas de moda argentina. Me gusta poder venir y acompañarlos”, expresó la modelo, radiante, en noviembre de 2025.

La conductora también habló de su experiencia al frente de los Premios Ídolos, donde se animó a un nuevo desafío en televisión: “Era la primera vez que conducía unos premios y para mí fue todo un desafío porque nunca lo había hecho. Pensé que iba a estar nerviosa, pero una vez que se prende la cámara, hay algo que me encanta y se me van los nervios. Lo disfruté mucho”.

Consultada por su situación sentimental, Zaira fue muy clara y sin vueltas: “Vengo más que nada acompañada con amigos, no estoy en pareja. Disfruto mucho estar sola. Tengo mi familia, mis hijos… y me gusta este momento”.

Con su habitual sinceridad, la hermana de Wanda Nara -que tiene a Malaika y Viggo con Jakob Von Plessen- también reflexionó sobre sus vínculos pasados: “Creo que soy una muy buena ex. Me parece que uno conoce mucho a las personas cuando se separa. Siempre me llevé muy bien con mis exparejas, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Desde el minuto uno priorizamos a los chicos y siempre hubo muy buen vínculo”.

Por último, Zaira adelantó sus próximos proyectos laborales y reveló que volverá a un formato que disfrutó mucho: “Para el verano estoy muy cerquita de hacer un streaming desde Uruguay, en Punta del Este. Hace mucho que no hacía streaming, así que me voy a ir para allá. Tengo muchos compromisos laborales, pero este será el principal”.