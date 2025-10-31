En las últimas semanas crecieron los rumores de romance entre Zaira Nara y Santiago Bauleti.

El fuego se reavivó por los cruces picantes en redes sociales, donde la modelo y empresaria no se guardó nada.

Primero, él le pidió: “Usá la remera o me enojo”. La respuesta de ella fue sugerente: “Sos de enojo fácil últimamente”.

La referencia es a una remera con el rostro y el nombre del streamer que fue obsequiada a Zaira.

El llamativo coqueteo virtual de Zaira Nara con Santiago Bauleti | Créditos: Instagram @estefaniaberardi

CRUCE VIRAL ENTRE ZAIRA NARA Y BAULETI

A partir del ida y vuelta picante entre Zaira y Bauleti, quien salió al cruce fue Wanda Nara: “Si blanquean, ya lo autorizo a venir al asado del domingo familiar”.

La respuesta de Zaira fue contundente e incluso sugerente. “Primero tenemos la comunión el sábado”, afirmó.