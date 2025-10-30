Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez por un dato del pasado que dejó a todos con la boca abierta. En medio de su conflicto mediático y judicial con Mauro Icardi, su hermana Zaira Nara sorprendió al revelar una historia desconocida que podría haber cambiado para siempre el rumbo de su familia.

Durante una charla distendida en el programa Sería Increíble (Olga), Zaira recordó, entre risas, cómo su hermana intentó presentarle a Icardi: “Wanda me presentó a Mauro, ella estaba casada con Maxi López y yo estaba soltera. Juntos me quisieron presentar a alguien, ese alguien era Mauro Icardi, compañero de Maxi en el club en el que jugaban”, contó la modelo.

La anécdota descolocó a todos, pero Zaira fue por más y agregó detalles impensados: “Yo no quería, y organizaban planes. Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba él. Gracias a Dios nunca le di bola, porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas”, lanzó, divertida.

Según relató, la insistencia de Wanda fue tal que incluso la sorprendió con un plan armado para que se encontrara con el futbolista: “Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Ahí me enojé con ella”, recordó, dejando en claro que, en ese momento, no le causó ninguna gracia.

El destino, sin embargo, tenía preparado un giro inesperado. Años más tarde, cuando Zaira atravesaba una separación y viajó a Italia para refugiarse en su hermana, se enteró de la bomba: Wanda estaba comenzando una relación con el mismo jugador al que había querido presentarle tiempo atrás.

“Después yo me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana”, siguió. Y cerró: “Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”.

ZAIRA NARA HABLÓ DE SU ACTUAL RELACIÓN CON FACUNDO PIERES Y SORPRENDIÓ A TODOS

En medio de las especulaciones sobre su vida sentimental, Zaira Nara rompió el silencio y se refirió directamente a su relación con Facundo Pieres, el polista con quien vivió un intenso romance antes de que pusieran punto final a su historia de amor.

Lejos de mostrarse distante, la modelo sorprendió al confesar que, pese a la separación, todavía existe un fuerte lazo entre ellos: “No corté todo tipo de vínculo. La verdad es que seguimos teniendo una excelente comunicación, pero estoy sola”, comenzó diciendo la modelo en LAM, en agosto de 2025.

Además, Zaira remarcó el cariño que mantiene con el círculo más cercano de su ex: “Quiero muchísimo a su familia. Realmente generé un vínculo muy lindo con toda su familia, con la cual sigo hablando y sigo en contacto con todo su entorno”.

Con total sinceridad, la hermana de Wanda Nara reconoció que le cuesta dejar atrás lo que vivió con Facundo: “No es tan fácil de un día para el otro olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño”, atinó a decir. Y cerró, a corazón abierto: “Así que no es que corté vínculo. No estoy en pareja, pero sigue el cariño”.