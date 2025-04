Después de dos años, aunque las malas lenguas dicen tres, la relación de Zaira Nara y facundo Pieres ha llegado a su fin, y si bien ninguno de los dos integrantes de la pareja ha hablado oficialmente, desde hace varios días no se los ve públicamente ni hacen publicaciones en redes juntos.

En Intrusos se hicieron eco de esta información y Paula Varela contó que Zaira se negó a darle declaraciones, por lo que la panelista aseguró que están separados. “Me contaron que él estaba más enganchado que ella y que le pedía más compañía y ella no quería tanto”, explicó.

En ese sentido, Pallares reveló que “los polistas son muy machistas” en el sentido en que le piden a sus parejas que los acompañen permanentemente, dejando sus carreras de lado, y ejemplificó con el caso de las Trillizas de Oro.

Zaira Nara y Facundo Pieres (Foto: redes sociales).

SE SUPO CÓMO ES EL APODO QUE ELIGIÓ LA FAMILIA DE FACUNDO PIERES PARA ZAIRA NARA

Paula contó además que Facundo Pieres está construyendo una casa en Uruguay, y que se habría “hinchado un poco las bolas de los quilombos de la familia de Zaira”. “Anoche, Tartu dijo que la familia de Pieres le decía a Zaira Nara ‘la bataclana’”, acotó Adrián Pallares.

“Te diría que cuando Paulita Chaves salió con él, no la pasó del todo bien, pero es otra historia”, agregó el conductor. Tras esta anécdota, Karina Iavícoli contó que en una reunión reciente de las “10 familias del polo” no lo invitaron a Facundo Pieres porque “no se bancan a Zaira”.

“Siempre se dijo, y no me consta, pero como es un chimento lindo lo voy a repetir: María Vázquez detestaba a Zaira Nara. No se sabe por qué porque Zaira nunca le hizo anda, pero eran como dos mundos…. Y María siempre escribía stories de Instagram (al respecto)”, agregó Pallares.

Zaira Nara y Facundo Pieres (Foto: captura América)

