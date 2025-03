El periodista Gustavo Mendez habló desde sus redes sociales del trascendido de compromiso que tiene como protagonistas a Zaira Nara y su novio, el polista Facundo Pieres.

“Rumor: ¿Zaira Nara y Facundo Pieres comprometidos?" ,escribió el panelista de Implacables sobre la pareja que blanqueó su relación a fines del 2023 luego de idas y vueltas.

Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían comprometido (Foto: captura de Instagram/@mecomprendezmendez).

En medio de las polémicas que rodean a su familia por la separación de su hermana Wanda de Mauro Icardi, la modelo y el deportista habrían dado un paso más en su relación. Hasta el momento, ninguno de los dos hizo referencia al rumor.

Zaira Nara y Facundo Pieres disfrutan del Caribe y desatan rumores de compromiso. Fuente: Redes Sociales

QUÉ DIJO FACUNDO PIERES DEL ESCÁNDALO DEL WANDA GATE

En una nota para La Nación, Facundo Pieres habló del Wanda Gate: “A Wanda le di varios, no me escucha, no me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo, no tanto porque no la vemos tanto”.

“Yo digo lo que pienso, tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza que yo pueda decir lo que pienso también, que no es fácil en una familia tan popular. También yo disfruto mi vida, no me involucro al 100%”, expresó.

