Hay noches que marcan un antes y un después. Para Tini Stoessel, la última fue una de esas. La cantante argentina subió al escenario junto a los Jonas Brothers en Buenos Aires y, pocas horas después, recurrió a sus redes sociales para intentar procesar lo que había vivido, aunque reconoció que las palabras todavía se le escapaban.

“Mi niña interior no sé si algún día entenderá lo que pasó anoche”, escribió en su cuenta de Instagram, donde el posteo se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la semana.

UN SUEÑO QUE EMPEZÓ FRENTE AL ESPEJO

Lo que hace especialmente emotivo el mensaje de Tini es el círculo que se cerró esa noche. La cantante reveló que, hace 15 años, cuando fue al casting de Violetta, eligió cantar precisamente una canción de los Jonas Brothers. Ese detalle convierte la experiencia en algo que va mucho más allá de una colaboración artística: es la materialización de un sueño de infancia que ni ella misma creía posible.

El emotivo posteo de Tini Stoessel tras cantar con los Jonas Brothers. Crédito: Instagram

“Pienso en cuánto los admiro, en cuántas horas me pasé cantando sus canciones frente al espejo. Hace 15 años atrás canté esta canción para el casting de Violetta, con tantos nervios. No lo puedo creer”, escribió.

El emotivo posteo de Tini Stoessel tras cantar con los Jonas Brothers. Crédito: Instagram

El emotivo posteo de Tini Stoessel tras cantar con los Jonas Brothers. Crédito: Instagram

QUÉ DIJO TINI SOBRE LOS JONAS BROTHERS

Más allá de la emoción del momento, Tini también se tomó el tiempo de destacar cómo fueron los tres hermanos en el trato personal. “Ayer conocí a tres chicos que, más allá del talento que tienen, fueron tan amorosos en todos los aspectos”, señaló, y agregó que se quedaría intentando describir todo lo que le pasaba por el cuerpo, aunque todavía no lograba encontrar las palabras exactas.

El cierre de su posteo fue un agradecimiento directo a la banda: “Gracias @jonasbrothers por haber pensado en mí. Cumplieron un sueño que nunca pensé que fuese a hacerse realidad. Una de las noches más inolvidables de mi vida”.

El emotivo posteo de Tini Stoessel tras cantar con los Jonas Brothers. Crédito: Instagram

El emotivo posteo de Tini Stoessel tras cantar con los Jonas Brothers. Crédito: Instagram

EL AMOR DE BUENOS AIRES COMO MARCO PERFECTO

La velada tuvo un ingrediente extra que Tini no dejó pasar: el calor del público porteño, que la recibió con una energía que claramente la desbordó. “Gracias Buenos Aires por recibirme con tanto amor”, escribió antes de cerrar su mensaje con un contundente: “No tengo palabras. Gracias, gracias”.