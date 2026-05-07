La noche del 6 de mayo quedó marcada por una inesperada salida en Gran Hermano Generación Dorada. Yisela Paola Pintos, más conocida como “Yipio”, abandonó la casa luego de que su esposo, Mathias Centurión, le pidiera que dejara el reality por una delicada situación familiar.

La participante uruguaya aseguró dentro del programa de Telefe que es una de la principal responsable del cuidado de su mamá, quien atraviesa problemas de salud. Según explicó, junto a su pareja y su hija conforman el núcleo más cercano de su familia.

Foto: Captura (Telefe)

En medio de la conmoción que generó su partida y con una casa completamente quebrada por la noticia, Centurión rompió el silencio en Instagram, tras ser él quien le transmitió al Big la necesidad de que su pareja salga de GH para que regrese a Uruguay.

Gran Hermano: el fuerte mensaje del marido de Yipio tras su abrupta salida

“Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”, escribió en una primera historia de Instagram.

Gran Hermano: el fuerte mensaje del marido de Yipio tras su abrupta salida (captura de Instagram)

Horas más tarde, el esposo de Yipio volvió a expresarse, esta vez con enojo, luego de que varios usuarios pusieran en duda la gravedad de la situación familiar y comenzaran a especular con un posible regreso de la participante en el repechaje.

“Gente pensante, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”, lanzó con dureza.

Y cerró: “Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan”.

Gran Hermano: el fuerte mensaje del marido de Yipio tras su abrupta salida (captura de Instagram)

Las palabras de Mathias llegaron luego de que muchos seguidores del reality aseguraran en redes sociales que Yipio podría volver al juego más adelante, ya que su salida se dio por la puerta principal y no mediante la puerta giratoria.