La relación entre Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz llegó a su fin tras siete meses y la ruptura ya genera fuerte repercusión en España. Según trascendió, el vínculo terminó en malos términos y aparecieron detalles que alimentan aún más el escándalo sentimental alrededor del futbolista argentino.

La información fue revelada por el periodista español Roberto Antolín durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró que la separación ya está confirmada. “Han acabado fatal”, lanzó el comunicador europeo al hablar de la pareja.

Las sospechas sobre una crisis comenzaron hace algunos días, cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales. A partir de ahí, comenzaron a circular rumores sobre una fuerte distancia entre ellos y, según Antolín, Garnacho incluso intentó reconquistar a la maquilladora española.

Alejandro Garnacho a su novia. Crédito: Instagram.

ALEJANDRO GARNACHO SE SEPARÓ DE ADRIANA LOBAZ EN MEDIO DE UN ESCÁNDALO

De acuerdo a la versión difundida, el jugador del Manchester United le habría regalado un auto valuado en 60 mil euros y también un viaje a Estados Unidos junto a una amiga para intentar recomponer la relación. Sin embargo, nada habría alcanzado para revertir la situación.

Pero el escándalo no terminó ahí. El periodista aseguró que tanto Garnacho como Adriana ya estarían vinculados sentimentalmente con otras personas. Por un lado, señaló que el futbolista podría retomar la relación con Eva, la madre de su hija.

En paralelo, Antolín afirmó que Adriana Lobaz estaría conociendo a otro futbolista español. Se trataría de Sergio Manzano, jugador del Deportivo Illescas, equipo que actualmente milita en la tercera división de España.

Mientras tanto, ni Alejandro Garnacho ni Adriana hicieron declaraciones públicas sobre la ruptura, aunque el movimiento en redes y las versiones que surgieron en las últimas horas dejaron en evidencia que la historia entre ambos habría llegado definitivamente a su fin.