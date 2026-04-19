Alejandro Garnacho le habría hecho un costoso regalo a su novia Adriana Lobaz, según anunció el periodista español Roberto Antolín en Mitre Live.

“Garnacho le ha pagado unas lolas nuevas a su nueva novia”, lanzó sin filtro en diálogo con Juan Etchegoyen. Según precisó, el jugador habría desembolsado alrededor de 7 mil euros en una cirugía estética realizada en una clínica de Zaragoza.

Según explicó Antolín, esta cifra supera ampliamente el promedio de este tipo de intervenciones en España, que suele rondar los 4 mil euros.

Adriana Lobaz - Alejandro Garnacho. Crédito: Instagram

VIAJES, LUJO Y UNA RELACIÓN BAJO LA LUPA

El periodista también aportó más contexto sobre la relación, señalando que la intervención ocurrió tras un viaje que la pareja realizó a Lanzarote, y que incluso se habrían trasladado en avión privado.

Además, deslizó que la dinámica del vínculo no es sencilla. “No pueden vivir juntos por cuestiones migratorias”, explicó, en referencia a las restricciones que enfrenta Adriana Lobaz para residir en el Reino Unido, donde juega Garnacho.