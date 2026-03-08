En medio de su presente en el fútbol europeo, Alejandro Garnacho volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por su rendimiento dentro de la cancha sino por su vida sentimental.

Según trascendió en las últimas horas, el delantero estaría viviendo un intenso romance con una maquilladora española, Adriana Lobaz, que incluso ya se habría instalado junto a él en Londres.

La información fue revelada en Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen dialogó con su colega europeo Roberto Antolín, quien aportó nuevos detalles desde Madrid sobre este vínculo que comenzó a circular días atrás.

ALEJANDRO GARNACHO Y SU NUEVA RELACIÓN: LUJOS, VIAJES PRIVADOS Y POLÉMICAS EN EUROPA

De acuerdo a lo que contó el comunicador, la joven estaría actualmente conviviendo con el futbolista en la capital inglesa y él le habría dado acceso a una tarjeta de crédito sin límite de gastos, permitiéndole realizar compras sin restricciones. Además, habrían viajado en reiteradas oportunidades entre Madrid y Londres en vuelos privados.

Pero eso no fue todo. Según Antolín, el entorno del jugador estaría preocupado por su presente profesional, ya que aseguran que su foco estaría más puesto en su vida nocturna que en su carrera deportiva.

“La situación es insostenible porque casi ni juega y está más interesado en la vida de la discoteca que en el fútbol”, sostuvo el periodista desde España.

Asimismo, trascendió que el futbolista no tendría intenciones de formalizar el vínculo, al punto de haberse negado a conocer a la familia de su pareja, generando cierta tensión entre ambos.

“Va a ser una aventura pasajera y él no quiere nada serio”, concluyó Antolín sobre este nuevo capítulo en la vida privada del delantero.