Que Ricardo Darín haya bancado a muerte a Wanda Nara tras la polémica de los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta fue sorpresivo, pero el actor fue contundente al justificar su respaldo.
“Wanda lo hizo muy bien”, afirmó el actor consagrado tras reconocer que miraba MasterChef Celebrity.
Y fue más allá: “Yo soy team Wanda porque se inventó a sí misma”.
“Es genial. Es una genia, muy inteligente”, halagó a la mediática.
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Además, Darín recordó entre risas pícaras el escándalo por los premios que Aptra le dio a Nara: “Ví que se le tiraron a la yugular”.
La valoración de Darín a Wanda como actriz
En cuanto a su faceta de actriz de cine Ricardo exclamó: “Muero por verla”.
“Yo soy fan de Wanda. Hay que seguirla. ¿Qué es lo que hace ella? ¡Hagamos eso!“, blanqueó.
Al final, Ricardo Darín apostó a Wanda Nara: “Pienso que puede ser buena actriz. No sé si ahora, pero me baso en el estado de ánimo”.
“Ya me convocó una vez como productora y yo no fui”, remató con humor sobre su ídola.