Que Ricardo Darín haya bancado a muerte a Wanda Nara tras la polémica de los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta fue sorpresivo, pero el actor fue contundente al justificar su respaldo.

“Wanda lo hizo muy bien”, afirmó el actor consagrado tras reconocer que miraba MasterChef Celebrity.

Y fue más allá: “Yo soy team Wanda porque se inventó a sí misma”.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Es genial. Es una genia, muy inteligente”, halagó a la mediática.

Además, Darín recordó entre risas pícaras el escándalo por los premios que Aptra le dio a Nara: “Ví que se le tiraron a la yugular”.

La valoración de Darín a Wanda como actriz

En cuanto a su faceta de actriz de cine Ricardo exclamó: “Muero por verla”.

Andrea Pietra y Ricardo Darín protagonizan Escenas de la Vida Conyugal en el Teatro Coliseo (Foto: Movilpress).

“Yo soy fan de Wanda. Hay que seguirla. ¿Qué es lo que hace ella? ¡Hagamos eso!“, blanqueó.

Al final, Ricardo Darín apostó a Wanda Nara: “Pienso que puede ser buena actriz. No sé si ahora, pero me baso en el estado de ánimo”.

“Ya me convocó una vez como productora y yo no fui”, remató con humor sobre su ídola.