Netflix sorprendió a sus usuarios con el primer avance de “Lo dejamos acá”, una película que reúne a dos pesos pesados del cine nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti.

La producción, filmada íntegramente en Argentina, se estrenará en septiembre y ya genera expectativa entre los fanáticos.

En esta historia, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que, cansado de los métodos tradicionales de la psicología, decide cruzar los límites con sus pacientes.

Todo parece marchar sobre ruedas hasta que aparece en su consultorio un escritor con bloqueo creativo, encarnado por Peretti. El choque entre ambos personajes promete momentos de tensión, humor y reflexión.

Una dupla explosiva bajo la dirección de Hernán Goldfrid

La película está dirigida por Hernán Goldfrid, con guion de Emanuel Diez y producción de Kenya Films, la compañía fundada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

El elenco principal lo completan los propios Darín y Peretti, dos figuras que ya demostraron su química en la pantalla grande.

Lo Dejamos Acá. Diego Peretti in Lo Dejamos Acá. Cr. Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026 Por: Consuelo Oppizzi / Netflix | Consuelo Oppizzi / Netflix

Kenya Films viene de cosechar éxitos internacionales con títulos como “El Amor Menos Pensado”, “La Odisea de los Giles” y “Argentina, 1985”, esta última nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro.

Ahora, la productora apuesta fuerte con su primera película original para Netflix, tras el reciente estreno de “Descansar en Paz”.

De qué trata “Lo dejamos acá”

La trama gira en torno a un psicoanalista que pierde la fe en sus métodos y decide involucrarse más allá de lo profesional con sus pacientes. Pero su mundo se sacude cuando llega a su vida un escritor bloqueado, dando pie a una relación tan intensa como impredecible.

Lo Dejamos Acá. (L to R) Diego Peretti, Ricardo Darín in Lo Dejamos Acá. Cr. Alan Roskyn / Netflix ©2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

El guion, a cargo de Emanuel Diez, promete explorar los límites de la ética profesional, el humor ácido y los dilemas existenciales, en una historia que mezcla drama y comedia con el sello argentino.

Cuándo se estrena y quiénes están detrás

“Lo dejamos acá” estará disponible en Netflix a partir de septiembre. La producción cuenta con la participación de Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín como productores, y se suma a la lista de películas argentinas que buscan conquistar al público global desde la plataforma de streaming.

Lo Dejamos Acá. Ricardo Darín in Lo Dejamos Acá. Cr. Alan Roskyn / Netflix ©2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

Kenya Films, fundada en 2016, se consolidó como una de las productoras más prestigiosas del país, apostando siempre por historias de calidad y elencos de primer nivel.

El fenómeno Netflix y el cine argentino

Con este lanzamiento, Netflix refuerza su apuesta por el talento local y la producción de contenidos originales en Argentina. La plataforma, líder mundial en entretenimiento, sigue sumando títulos que cruzan fronteras y ponen al cine nacional en el centro de la escena.