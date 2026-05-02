En una reciente entrevista con el diario peruano El Comercio, Ricardo Darín sorprendió al hablar con total sinceridad sobre un aspecto de su vida que todavía le genera arrepentimiento. Consultado sobre si hay algo que cambiaría de su historia personal, el actor no dudó en responder: “Tengo varias cosas, una de ellas es no haber terminado mis estudios secundarios y universitarios”.

Darín explicó que su vínculo con el trabajo comenzó desde muy chico, lo que condicionó su formación académica. “Yo empecé a trabajar desde muy chico y me absorbió toda la energía el trabajo en la actuación. No me quiero justificar, pero era muy joven, tenía 12, 13 o 14 años”, recordó. El intérprete también contextualizó su situación familiar en ese momento, que influyó en sus decisiones: “Mis padres estaban separados y en mi casa hacía falta ayuda económica”.

Ricardo Darín confesó de qué se arrepiente en su vida (Foto: captura de elnueve).

Según relató, la gran cantidad de oportunidades laborales que recibió en su juventud terminó alejándolo definitivamente de las aulas: “Tuve la suerte, en término ambivalente, de que me invitaban mucho a trabajar, entonces eso me absorbió mucho tiempo y empecé a dejar los estudios”.

RICARDO DARÍN Y UN TESTIMONIO QUE INVITA A REFLEXIONAR

Las palabras de Ricardo Darín no solo muestran una faceta íntima del actor, sino que también abren el debate sobre las decisiones que se toman a temprana edad y cómo impactan en el futuro. A pesar de su exitosa carrera en el cine y la televisión, el artista reconoce que la educación formal es una deuda pendiente en su vida.

Con esta confesión, Darín vuelve a destacarse no solo por su talento, sino también por su honestidad al compartir experiencias personales que resuenan con muchas personas: “De eso estoy arrepentido”.

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