El día después de los Martín Fierro de la Moda dejó mucho más que looks y ganadores. En Diario de Mariana analizaron lo ocurrido en la gala y se desató un inesperado cruce cuando Angie Landaburu apuntó con dureza contra Stephie Demner. apuntó con dureza contra Stephie Demner.

Todo surgió cuando dieron a conocer la reacción de Stephie, quien se mostró emocionada tras perder una categoría frente a Zaira Nara. En ese contexto, Angie fue filosa y dejó una serie de comentarios que no pasaron desapercibidos.

“Stephie Demner, que lloró la primera vez con Angie cuando se lo ganó Angie. Y ayer lloró, ¿sabés con quién? Con Zaira. Porque ayer ganó Zaira y volvió a llorar”, lanzó Guido Zaffora, al aire.

Cuando le preguntaron qué le ocurría con su colega, Angie fue tajante y dejó la definición más fuerte del momento. “Porque son las cosas de la red. Demner es mala”, disparó sin vueltas.

Crédito: America

ANGIE LADABURU LIQUIDÓ A STEPHIE DEMNER

Luego redobló la apuesta con una frase sugestiva: “Pregúntenle a las chicas del medio”. En el panel intentaron poner paños fríos y algunos incluso defendieron a Stephie. “A mí me parece buena”, respondieron desde el panel.

Pese a las opiniones cruzadas, Landaburu se mantuvo firme y dejó entrever que su mirada estaría respaldada por otras figuras del ambiente.

“Yo con todas las amigas, todas las chicas del medio, mejor igual... no quiero hablar de ellas”, expresó, sin dar más detalles.

También recordó que compartió trabajo con Demner en el pasado. “Yo hice una gran amistad, compartí un programa de Pasapalabra”, comentó.