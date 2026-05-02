En los últimos días, el nombre de Nicolás González volvió a quedar en el centro de la escena, no solo por su presente deportivo sino también por su vida personal. Todo comenzó cuando Pilar Smith informó acerca de un embarazo de su pareja, Ludmila Isabella, en LAM.

En las últimas horas, lejos de confirmar la noticia, la joven decidió salir al cruce y desmentir categóricamente esa información en diálogo con Ángel de Brito. Según explicó, no está esperando un hijo y aseguró que los rumores que circularon en los medios “son falsos”.

Nico González y Ludmila Isabella (Foto: Instagram @ludisabella)

"Es todo mentira, no entiendo quién desparramó esa información falsa. No sé de dónde sacaron lo del embarazo. Estamos muy bien con Nico. Vamos despacio formando algo lindo y sano, y priorizando siempre a mi hijo", le dijo al conductor.

EL CONFLICTO CON SU EX, EN EL CENTRO DE ESCENA

Además de negar la versión sobre su maternidad, la influencer también se refirió al conflicto que mantiene con su expareja, Lautaro Acosta, con quien tiene un hijo en común. En ese sentido, fue contundente: aseguró que muchas de las cosas que se dijeron “no son ciertas” y que la situación está lejos de lo que se instaló públicamente.

“Con la familia de mi ex siempre me llevé bien, sin abogados de por medio. Los quiero mucho y jamás tendría un problema con ellos. Somos familia. Todos priorizamos el bienestar de Benicio“, sostuvo, buscando bajar la tensión sobre el vínculo.

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