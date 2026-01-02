Nico González arrancó el 2026 enamorado y lo blanqueó en redes sociales. El futbolista del Atlético de Madrid y de la selección argentina compartió una imagen junto a Ludmila Isabella, confirmando que pasó Año Nuevo en pareja y dejando atrás cualquier especulación.

A través de una historia de Instagram, Nico González publicó una postal en la que aparece elegante, posando junto a Ludmila, con un mensaje simple y directo: “Feliz 2026 para todos”. La imagen fue replicada por ella en su cuenta personal, un gesto que terminó de blanquear el romance.

Pero hubo más. Ludmila Isabella sumó otra historia con un collage de cuatro fotos que terminó de confirmar la relación: una imagen de Nico con antifaz, otra de ambos besándose, una tomados de la mano y una más celebrando juntos. “Feliz año”, escribió Ludmila, arrobando al futbolista, sin dejar lugar a dudas.

Nico González blanqueó a su nueva pareja y arrancó el 2026 enamorado. Crédito: Instagram

RUMORES QUE VIENEN DESE HACE SEMANAS

Los rumores ya venían circulando desde hace semanas. En su perfil, Ludmila había compartido fotos posando en el estadio del Atlético de Madrid, lo que despertó comentarios entre sus seguidores sobre una posible visita al jugador. Con estas publicaciones, la sospecha se transformó en confirmación oficial.

Modelo e influencer con más de 111 mil seguidores en Instagram, Ludmila Isabella ya era conocida en el ambiente del espectáculo y el deporte: estuvo en pareja con el exfutbolista e ídolo de Lanús, Lautaro Acosta. Ahora, su nombre vuelve a resonar, esta vez vinculada a una de las figuras del fútbol argentino en Europa.