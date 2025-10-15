Paloma Silberberg habló de su escandalosa y dolorosa separación del futbolista Nicolás González y lo acusó de infiel.
Además, se refirió al rumor de un supuesto affaire de su entonces pareja con Sabrina Rojas, luego de que se difundieran imágenes de ambos en un boliche de Buenos Aires, en julio pasado.
Más sobre este tema
PALOMA SILBERBERG HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE NICOLÁS GONZÁLEZ Y DE SABRINA ROJAS
En diálogo con Puro Show, Paloma reveló cómo atravesó la ruptura: “Siento que estuve como en depresión. Fue una angustia muy grande”.
“Fue todo muy de un día para el otro. Veníamos bien y después, de golpe, mal. No pudimos remontarlo. A mí me dolía muchísimo, porque había apostado todo... y fue a nada”, dijo la joven.
Consultada por las presuntas infidelidades de Nicolás González, expresó: “Siempre pasaban cosas, no sé si tan públicas como esto último que pasó… Igual, esto no fue el motivo, fueron otras cosas".
“A veces ellos se comen medio la peli de que están todas las minas atrás de los jugadores… Te da un poco de bronca, no te voy a negar. Yo cuidaba lo mío, fui celosa con mitivos”, disparó Paloma, tajante.
QUÉ HARÍA PALOMA, LA EX DE NICO GONZÁLEZ, SI LA CRUZA A SABRINA ROJAS
“No hablé con ella y no quiero hablar, no me interesa. A lo mejor si la cruzo en algún lado, la saludo, todo bien, pero no necesito hablar con ella”, disparó Paloma Silberberg.
Sobre la versión de que el futbolista la engañó con la ex de Luciano Castro, agregó: “Ellos lo niegan, pero para mí sí pasó algo. Igual, ya está”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.