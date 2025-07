Ajeno al mundo del espectáculo, Nicolás González se convirtió en noticia tras ser vinculado sentimentalmente con Sabrina Rojas. Sin embargo, el futbolista está de novio con una modelo, llamada Paloma Silberberg.

La propia Rojas echó rápidamente por tierra el rumor de affaire, luego de que en LAM pusieran al aire un video juntos en un boliche.

“En LAM hicieron un enigmático donde decían que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Quiero decir que no es verdad... Me fui sola. Nadie chapó con nadie”, expuso Rojas.

“Sí, charlé con él. Fui a ese lugar con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué fotos con los chicos que estaban ahí… En eso yo estoy tomando Fernet y él me habla. Me pregunta qué estaba tomando… Estaban los grupos de amigos mezclados”, continuó Sabrina.

LA VERDADERA HISTORIA DE AMOR DE NICO GONZÁLEZ CON PALOMA

Nico González mantiene desde hace años una sólida relación con Paloma. La modelo acompaña al jugador en Europa y se muestra incondicional en cada paso de su carrera.

En redes sociales, la pareja suele compartir imágenes de su vida juntos: muestran viajes, cenas románticas y momentos familiares.

El 25 de mayo, el futbolista de la Selección Argentina le dedicó un mensaje de amor a Paloma.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que tengas un gran día y que la pases hermoso”.

“Hoy me toca no poder disfrutar de este día tan especial para vos, pero quiero que sepas que siempre voy a estar. Te amo demasiado y gracias, gracias por bancarme en todas las locuras y soportarme cada día. TE AMOOOOOO”, escribió Nico.

Y ella le respondió: “Sos mi vida, te amo”.

