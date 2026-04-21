La muerte de Luis Brandoni generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. El 21 de abril, familiares, amigos y colegas se acercaron al cementerio de la Chacarita para darle el último adiós al reconocido actor.

En ese contexto, en Puro Show llamaron la atención sobre la ausencia de Ricardo Darín, uno de sus colegas más cercanos durante años, y revelaron el motivo del distanciamiento entre ambos.

Por qué Ricardo Darín estaba distanciado de Luis Brandoni y no fue a despedirlo (captura de eltrece)

Por qué Ricardo Darín estaba distanciado de Luis Brandoni

Fue Fernanda Iglesias quien expuso en vivo la razón del alejamiento: “No sé si finalmente fue Ricardo Darín. Él contó que estaban distanciados porque Brandoni criticaba mucho a su hermana, Alejandra Darín”.

Y agregó: “Ricardo siempre intentó entenderlo, pero cuando Alejandra murió, Brandoni no lo llamó. Estaban bastante distanciados. Lo contó Darín”.

Por su parte, Nancy Duré aportó otro dato clave sobre la ausencia del actor en el último adiós. “Está en Perú con su obra”, explicó, dando a entender que compromisos laborales también influyeron en que no pudiera asistir.

Velatorio Luis Brandoni.

RICARDO DARÍN DESPIDIÓ A LUIS BRANDONI EN REDES SOCIALES

A pesar de la distancia que los separaba en los últimos años, Ricardo Darín se expresó públicamente tras conocerse la noticia de la muerte de Brandoni y le dedicó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales.

“Chau, Beto. ¡Te vamos a recordar y extrañar tanto!”, escribió el actor el 20 de abril, dejando en claro el cariño y respeto que mantenía hacia su colega.