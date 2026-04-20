Los restos mortales de Luis Brandoni llegaron a hasta la Legislatura porteña, donde serán velados por su condición de Ciudadano Ilustre de la Ciudad.

Amigo, productor y admirador, Carlos Rottemberg fue el encargado de cargar el féretro al ingresarlo al edificio de la calle Perú.

Un día después de su cumpleaños 86, el artista murió luego de nueve días de internación, producto del hematoma subdural que le provocó un tropiezo en su casa.

Así llegó el féretro de Luis Brandoni a la Legislatura, con Carlos Rottemberg a la cabeza. (Foto: Movilpress)

Por estas horas, el ambiente artístico está de luto por la partida del protagonista de Esperando la Carroza, la película nacional más vista de la historia.

Amante de su profesión, Brandoni estaba encabezando ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra en teatro.

Las fotos del último adiós a Luis Brandoni

Así llegó el féretro de Luis Brandoni a la Legislatura, con Carlos Rottemberg a la cabeza. (Foto: Movilpress)

Así llegó el féretro de Luis Brandoni a la Legislatura, con Carlos Rottemberg a la cabeza. (Foto: Movilpress)

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