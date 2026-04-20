Luis Brandoni murió este lunes, dejando un vacío enorme en la cultura argentina. Tenía 86 años recién cumplidos y hasta hace pocas semanas seguía peleando arriba del escenario, fiel a su estilo de no bajar nunca los brazos.

En la segunda función de un sábado reciente, en el Multitabarís y junto a Soledad Silveyra en “¿Quién es quién?”, Brandoni mostró su temple: aunque se lo veía frágil, transmitía esa confianza que siempre lo caracterizó. La sala entera se puso de pie para aplaudirlo, reconociendo a un artista que luchó hasta el final, incluso contra el deterioro físico.

El sábado 11 de abril, Brandoni sufrió una caída en su casa que le provocó un hematoma cerebral. Si bien se habló de un posible ACV, su entorno aclaró que no fue así. Estuvo internado una semana, pero esta vez no pudo ganar la batalla.

Estrellas. Luis Brandoni y Eduardo Blanco en el film de Parque Lezama, la obra teatral que que adaptó Netflix.

El productor y amigo Carlos Rottemberg explicó que el actor estaba en observación por el hematoma y que, por ese motivo, la temporada teatral quedó suspendida. Brandoni estaba en pareja con la guionista y directora Saula Benavente y tenía dos hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi.

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Formado en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, Brandoni fue actor desde los 20 años y nunca dejó de trabajar, aunque la vida no siempre se lo permitió. Durante la dictadura militar, sufrió prohibiciones y amenazas, como tantos de su generación, entre ellos Carlos Carella y Héctor Alterio. En 1974, debió exiliarse a México junto a su familia por las amenazas de la Triple A, pero al año siguiente regresó. Resistir era parte de su esencia.

A sus 86 años, Brandoni seguía sumando proyectos. Además del éxito teatral con Solita Silveyra, planeaba la grabación de la segunda temporada de Nada, la serie de Disney+ donde compartió escenas con Robert De Niro.

Guillermo Francella y Luis Brandon en Mi obra maestra (Foto: gentleza prensa)

También celebraba el reconocimiento por la adaptación cinematográfica de Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella y disponible en Netflix, donde se lució junto a Eduardo Blanco.

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El Beto, como lo llamaban sus amigos, nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y fue anotado como Adalberto Luis Brandoni. A los 13 años, su familia se mudó a Núñez, donde heredó la pasión por River Plate de su padre. Soñó con ser futbolista y nunca dejó de ir a la cancha a ver a su ídolo, Walter Gómez.

Brandoni debutó en teatro en 1962 y un año después apareció por primera vez en televisión. Fue protagonista de éxitos como Mi cuñado, junto a Ricardo Darín, y participó en la remake de la clásica dupla Osvaldo Miranda y Ernesto Bianco.

Entre 1974 y 1983, fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores. Militante de la Unión Cívica Radical (UCR), fue elegido Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en 1997 y participó en varias listas legislativas y ejecutivas, incluyendo la fórmula como vice de Ricardo Alfonsín en 2007 y su reciente elección como parlamentario del Mercosur en 2023.

En el cine, Brandoni brilló en títulos como La tregua, La patagonia rebelde (1974), Darse cuenta (1984), Tute Cabrero (1968) y Made in Argentina (1987). En la comedia, dejó huella con Esperando la carroza (inolvidable su “tres empanadas”), El cuento de la comadreja (2019) y Cien veces no debo (1990). Participó en 62 películas, casi todas taquilleras.

Luis Brandoni y una dupla efectiva con Ricardo Darín en La odisea de los giles (Foto: fotograma del film)

En televisión, su versatilidad lo llevó de la comedia en Mi cuñado a la intensidad de Un gallo para Esculapio, pasando por más de 55 títulos donde su gestualidad y oficio marcaron la diferencia. En teatro, fue sinónimo de éxito: su nombre era garantía de sala llena. “Quiero dos entradas para la de Brandoni” era una frase habitual en las boleterías.

LAS FRASES MÁS RECORDADAS DE LUIS BRANDONI, QUE MURIÓ ESTE LUNES A LOS 86 AÑOS

“Tuve la dicha de poder jugar en la calle sin peligro, la calle era la cuadra y los extramuros eran la manzana. Mamá silbaba por la ventana de la cocina y yo iba a tomar la leche”, recordaba Brandoni en una entrevista con Clarín.

Sobre su infancia, decía: “Veo a un chico pegado a la radio. Escuchaba todo, preguntas y respuestas, ciclos de teatro, los programas cómicos… Hice de todo en la vida, pero me quedé con las ganas de hacer radioteatro”.

Entre sus proyectos personales, grabó el disco de recitado Tangos dichos, con títulos como Mi noche triste y Fangal.

Luis Brandoni con su esposa y su hija (Foto: Movilpress).

Hasta hace poco, Brandoni se definía como un hombre de los medios tradicionales: “Soy de la época de ver una peli en el cine y de ver un programa a determinada hora”, decía. Sin embargo, supo adaptarse y protagonizó Nada, un éxito en streaming.

Luis Brandoni fue mucho más que un actor: fue un símbolo de lucha, dignidad y entrega. Enseñó sin dar clases, con el ejemplo de una vida dedicada al arte y al compromiso social. Su partida deja una huella imborrable en la cultura argentina.

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