Muchas veces la llegada de películas a las plataformas de streaming funcionan como un segundo gran estreno, una plataforma para un nuevo despegue, incluso a nivel internacional. Y en esta oportunidad, esta comedia en Netflix tiene como protagonistas a dos figuras rutilantes de la ficción argentina: Guillermo Francella y Luis Brandoni.

Se trata de Mi obra maestra, que combina humor ácido con momentos cargados de ternura, y ofrece una mirada profunda sobre la amistad, el arte y la necesidad de reinventarse cuando todo parece perdido.

La película, de 1 hora 40 minutos de duración, está dirigida por Gastón Duprat, mientras que su hermano Andrés Duprat es aquí el guionista y Mariano Cohn ejerce de productor.

Quedó en el recuerdo una frase de su director al hablar de la temática en la que señala su fascinación por el fenómeno del arte, aunque bromeó diciendo que los precios de los cuadros eran una perversión capitalista.

De qué trata Mi obra maestra

‘Mi obra maestra’ refleja, ni más ni menos, que la historia de una estafa, de la que conviene no desvelar demasiado.

Arturo Silva (Francella) es un galerista de arte encantador y sofisticado, pero con una total falta de escrúpulos. Tiene su propia galería de arte en el centro de Buenos Aires, ciudad que le fascina desde siempre.

Brandoni encarna a un pintor frustrado en la comedia de Netflix.

Renzo Nervi (Brandoni) es un pintor en franca decadencia y con un humor de perros. Odia el contacto social y está al borde de la indigencia, apenas sostenido por su único alumno.

¡Ojo, a partir de aquí puede hacer spoiler!

El galerista se asocia con una influyente coleccionista internacional e trata por todos los medios de reflotar la carrera del pintor fracasado, aunque su misión se topa con numerosos obstáculos.

El tráiler de la película Mi obra maestra, con Guillermo Francella y Luis Brandoni.

Será entonces cuando Arturo lleva adelante un plan tan desesperado como arriesgado que puede cambiar su vida para siempre.

Quiénes actúan en Mi obra maestra

Además de los protagónicos de Francella y Luis Brandoni, el elenco de la película se completa con Raúl Arévalo como Alex; Andrea Frigerio, en el papel de Dudú; María Soldi interpreta a Laurita; Mónica Duprat, como señora de la galería; y Alejandro Paker como Aranovich.

Dónde se grabó la película

Mi obra maestra se grabó en Jujuy, Argentina, incluyendo lugares como la Quebrada de Humahuaca, la Cuesta de Lipán, y el Cerro de los Siete Colores.

La película fue filmada en destinos de la provincia de Jujuy.

También hubo rodaje en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y otro de los lugares emblemáticos donde se filmó la comedia dramática fue en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad brasileña de Niterói, una obra de Oscar Niemeyer.

Premios y reconocimientos

La película Mi obra maestra (2018) ganó el Premio del Público en la 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en 2018.

Para los Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, fue nominada a Mejor Montaje para Anabela Lattanzio, así como Mejor Música Original para Alejandro Kauderer y Emilio Kauderer, en 2018.

En los Golden Rooster Awards, el filme fue nominado al Premio del Público como Mejor Película Internacional en 2019.

Y durante el Festival de Cine de Vancouver (VLAFF) recibió también la nominación a Mejor Película Documental en 2020.