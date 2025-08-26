Hablar de Guillermo Francella es hablar de un producto bien popular que el público argentino suele adorar porque siempre arranca una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Pero hay una película suya en Netflix, algo olvidada, que supo dividir las opiniones del público pese a que sea un verdadero éxito, como sucede hoy en cine con Homo Argentum.

La referencia es a Granizo, una comedia dramática escrita por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, que fue dirigida por Marcos Carnevale, otro talento en su rol que imprime su sello.

Lejos de lo que se esperaba, el filme ha dividido a los críticos y al público, quienes han cuestionado bastante la producción argentina.

De qué trata Granizo en Netflix

Granizo cuenta la historia de Miguel Flores, un meteorólogo de televisión querido por el público, cuya popularidad está en su punto máximo, al punto de conseguir su propio programa del clima.

Miguel Flores (Francella) consigue por sin su programa propia sobre el clima en Granizo.

¡Ojo, a partir de aquí puede haber spoiler!

En la primera emisión él llega como un rock star. Todos los vecinos le piden consejos, la gente lo para por la calle, la vida le sonríe. Debuta el show y Miguel se va a dormir dándole buenas noticias a la ciudad de Buenos Aires: la noche tendrá un clima excelente. Pero cuando despierta al otro día descubre que su mundo se vino abajo: una terrible tormenta de granizo azotó la ciudad.

El tráiler oficial de Granizo, con Guillermo Francella, por Netflix.

La omisión hace que este personaje público pase de adorado a detestado, prácticamente el enemigo número uno de la gente. En medio de este contexto debe alejarse de la ciudad, se refugia en su pueblo natal en Córdoba, y comenzará a enfrentar los fantasmas del pasado y buscar la forma de reconstruir su vida.

Quiénes actúan en Granizo

El elenco de la película Granizo está integrado por reconocidos actores del cine y la televisión argentina: Romina Fernandes (Carla), Peto Menahem (Luis), Laurita Fernández (Mery Oliva) y Martín Seefeld (Gustavo) aportan interpretaciones sólidas que complementan la historia.

Guillermo Francella, Martín Seefeld y Laurita Fernández en la película Granizo.

También se suman otras caras más que conocidas: Nicolás Scarpino (Maxi), Viviana Sacone (Jimena), Pompeyo Audivert (Alonso) y Eugenia Guerty (Melisa) y Norman Brisky (Don José), entre otros.

Cada uno de ellos le da vida a personajes que rodean a Miguel Flores, brindando momentos de humor y conflicto que sale como una flecha hacia el televidente.

Críticas poco favorables

La prensa especializada castigó más de lo esperado a Granizo. Sitios como Leer Cine fueron tajantes con el film al afirmar que es “una tormenta de vergüenza ajena difícil de atravesar sin salir lastimado en la sensibilidad cinematográfica”.

Desde Clarín sostuvieron: “Ver Granizo es como ver una de Francella del siglo pasado” pues “está plagada de convencionalismos y estereotipos”.

“Se trata de una comedia menor, simpática por momentos (...) funciona de a ratos y quizá su mayor logro sea esa campechana medianía que lo atraviesa”, escriben en MicropsiaCine.

En OtrosCines sostienen que “la puesta en escena de Carnevale es básica, elemental y -disculpen el adjetivo- televisiva”. También que “las actuaciones tampoco son demasiado sutiles, apostando a un costumbrismo cercano al grotesco”.