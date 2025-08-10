Las producciones argentinas siguen pisando firme en las plataformas de streaming. Por caso, para quienes tienen debilidad por ella y son amantes de revisar en profundidad el catálogo, Netflix tiene una película con una propuesta tan conocida como efectiva: la doble vida de un hombre.

Se trata de Corazón loco, con guion de Adrián Suar y Marcos Carnevale, y protagonizada por el mismo Suar, junto a Gabriela Toscano y Soledad Villamil. También actúan Darío Barassi, Betiana Blum, Agustina Benavides, Alan Sabbagh.

De qué trata Corazón loco

Fernando Ferro es un hombre con un “corazón enorme”, según él mismo dice. “Mide como el corazón del resto, pero sufre una singular anomalía: puede amar mucho más que el de cualquier ser humano”, completa. Justamente, puede amar tanto que no le alcanza con una mujer sino que necesita dos: una de lunes a jueves; la otra, de viernes a domingo.

Lejos de cualquier comparación con una patología cardíaca, este jefe de Traumatología lleva una doble vida que funciona porque ambas viven a 400 kilómetros de distancia y el protagonista es un experto mentiroso. Muy diferentes en su forma de ser, se encuentran hermanadas por la tendencia a responder a gritos.

Adrián Suar protagoniza una de las películas argentinas que está en Netflix.

Además, cierta “complicación” y logística que en apariencia lleva esta situación se evidencia con dos casas, dos autos, dos familias y otros dos departamentos alquilados. En Mar del Plata con Paula (Gabriela Toscano) y sus dos hijas adolescentes y la otra, en Buenos Aires junto a Vera (Soledad Villamil) y un hijo pequeño.

El bígamo debe sortear una mentira tras otra para mantener su secreto y su machismo bien resguardado. Claro que las cosas no salen bien.

Por qué deberías ver Corazón loco

Humor y drama. Los momentos de humor negro no solo alivian la tensión, sino que también ponen en evidencia lo absurdo de las situaciones. A la vez el drama emocional de los personajes permite una conexión más profunda con el público.

Historia universal. La trama toca temas como la infidelidad, las mentiras y la búsqueda de la felicidad en las relaciones. Las situaciones hacen que la gente pueda sentirse identificada con las experiencias.

Elenco de lujo. Adrián Suar, Gabriela Toscano y Soledad Villamil aportan una autenticidad que hace que la historia sea más creíble y emotiva.

Mensaje para reflexionar. La película plantea preguntas sobre la monogamia, las expectativas sociales, la felicidad en una relación y la sinceridad.

En Corazón roto también participa Darío Barassi.

Otras películas con Adrián Suar en Netflix

No puedo vivir sin ti. Carlos, un ejecutivo ya en la mediana edad, es adicto al móvil. Sin embargo, cuando su mujer le pide el divorcio, su mundo se viene abajo. Busca una solución a sus problemas, y la encuentra en una terapia revolucionaria para adictos al móvil.

El fútbol o yo. Despedido de su trabajo y separado de su mujer, Pedro Pintos reconoce una adicción que le acompaña desde que era un crío: el fútbol. Un fanatismo tan radical que le ha impedido cuidar su matrimonio y sus labores profesionales de forma adecuada.

