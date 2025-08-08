Tini Stoessel vuelve a la ficción. Le sumará a su exitosa carrera como cantante el protagónico de una nueva serie que saldrá por Disney+ titulada Quebranto.

La plataforma tiene previsto el estreno el 15 de agosto de 2025. El anuncio marca un regreso muy anticipado: por primera vez en años, la artista vuelve a la ficción luego de un extenso período alejada, decidiendo dejar atrás proyectos juveniles como Violetta para asumir un rol adulto y dramático.

La producción contará con 6 episodios de unos 45 minutos exclusivos en streaming dirigidos a un público más maduro y cargado de emociones intensas.

// Luis Brandoni y Nancy Dupláa se lucen en una comedia dramática argentina

¿Quién es Tini en Quebranto?

En Quebranto, Tini interpreta a Miranda Sanguinetti, una talentosa pianista adoptada por una familia argentina. Es una mujer atrapada entre su ansiedad, su pasado desconocido y las decisiones que podría pagar muy caras.

Los creadores la eligieron por su versatilidad y proyección internacional, convencidos de que su nueva etapa atraviesa un punto de inflexión emocional y profesional.

Tini interpreta a Miranda Sanguinetti, una talentosa pianista adoptada por una familia argentina.

¿De qué trata Quebranto?

La serie comienza cuando Miranda decide viajar a México para descubrir sus orígenes biológicos. Su decisión la lleva a infiltrarse involuntariamente en una red criminal, desatando una trama llena de giros, traiciones y amenazas reales.

La serie comienza cuando Miranda decide viajar a México para descubrir sus orígenes biológicos. Su decisión la lleva a infiltrarse involuntariamente en una red criminal, desatando una trama llena de giros, traiciones y amenazas reales.

El regreso de Tini Stoessel a la actuación

Quebranto no solo representa el regreso de Tini a la actuación, sino también una ruptura con roles del pasado. Para esta producción, trabajó en jornadas de hasta 14 horas diarias, enfrentando una intensidad emocional que, según ella, la transformó en lo personal y profesional.

Es una propuesta definitiva para quien ya no es solo una estrella juvenil, sino una actriz madura dispuesta a explorar temas oscuros, conflictivos y propios de una narrativa contemporánea. El thriller dramático ofrece una ventana inédita a una faceta más compleja de su carrera artística.

Recordemos que Tini alcanzó la fama internacional gracias a su protagónico en la exitosa serie juvenil Violetta (2012–2015) de Disney Channel, donde interpretó a una adolescente con gran talento musical, papel que la convirtió en ícono entre los jóvenes de toda una generación.

Tini Stoessel vive un romance con el futbolista Rodrigo De Paul.

Además de ese fenómeno global, participó en películas como Tini: El gran cambio de Violetta (2016), que marcó su transición del personaje hacia su carrera como solista.

Se sabe, Tini está viviendo un gran momento personal, vinculado a su romance con el futbolista Rodrigo De Paul, quien se acaba de sumar al Inter Miami de Lionel Messi.

// Cómo será el tanque con Ricardo Darín y Diego Peretti que promete ser otro boom en Netflix

El reparto que acompaña a Tini en Quebranto

Además de Tini, el reparto está reforzado por figuras como Jorge López (de Élite) y Martín Barba (de Club 57), quienes encarnan personajes clave en el entramado policial y familiar de la historia. Lo completan Antonio de la Vega, Rafael Ferro y Otto Sirgo.

La serie fue creada por Alejandro Stoessel, dirigida por Bernardo de la Rosa y produjo la compañía Non Stop México, con locaciones en Ciudad de México y Buenos Aires. La filmación comenzó en junio de 2024 y se extendió durante dos meses, cerrando en julio en la capital argentina.