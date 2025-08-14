Cuando uno se pone a buscar en el catálogo de Netflix, puede encontrar todo tipo de producciones, tanto sea en cuanto a géneros, temáticas, origen. Para paladares variados. Así, entonces, los amantes de las películas y series argentinas pueden hallar una opción que ni bien se estrenó se convirtió en un éxito rotundo.

La referencia es a El Reino, un thriller dramático creado por Marcelo Piñeyro (Cenizas del Paraíso) y Claudia Piñeiro (Las Viudas de los Jueves), que ya cuenta con dos temporadas: la primera con 8 capítulos y la segunda, con 6.

// No se pudo estrenar en cine, se luce Adrián Suar y la rompe en el streaming

El elenco de lujo de El Reino

Una de las claves de esta producción argentina es el impactante elenco. La presencia de Diego Peretti (pastor Emilio Vásquez Pena), Mercedes Morán (pastora Elena), Nancy Duplaá (fiscal Roberta Candia), Chino Darín (la mano derecha del pastor Julio Clamens), Peter Lanzani (religioso fiel Tadeo Vásquez), Vera Spinetta (Ana, la hija de los pastores y en pareja con Julio), Sofía Gala Castiglione (Celeste, encargada de desgrabar las escuchas de los pastores) y Joaquín Furriel, como Rubén Osorio, un armador político sin escrúpulos.

Para la temporada 2, se sumaron a la trama Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo, Florencia Raggi, por mencionar algunos.

El fabuloso elenco de El Reino, la producción argentina de Netflix.

De qué trata El Reino en Netflix

La trama es otro de los puntos fuertes de esta ficción argentina que caló profundo en el público. Y mucho tiene que ver con que toca temas sensibles. Muy sensibles.

¡Atención, a partir de aquí puede haber spoiler!

El tráiler oficial de El Reino, la serie de Netflix con Diego Peretti y Mercedes Morán.

El reino relata la historia de un pastor evangélico Emilio Vásquez Pena, quien se postula al puesto de vicepresidente en las próximas elecciones de Argentina, luego de la caída del peronismo y el radicalismo.

Tras el asesinato de su compañero de fórmula durante el acto de cierre de la campaña, el pastor asume la candidatura a presidente de la Nación mientras la justicia intenta descifrar el crimen y cuáles fueron sus causas.

Desde su llegada a Netflix, El Reino se volvió una de las series favoritas.

Guion sólido y temáticas intensas

El guión de El Reino es sumamente creíble, atrapante e invita a maratonear. Pese a que muchos marcaron ciertos lugares comunes, la serie se mete en temas intensos como los juegos de poder, los abusos, el fanatismo religioso, los amigos del poder y la justicia corrupta y la política como un arma de manipulación constante.

Incluso, algo que sorprende por lo inesperado, la ciencia ficción mete la cola en el medio en algunos de los episodios y se muestra de manera verosímil.

// Por qué ver Quebranto, la serie que marca la vuelta de Tini Stoessel a la ficción

La religión copa el centro de la escena

El Reino recurre a una iglesia evangélica como escenario para contar esta historia donde los crímenes están a la orden del día.

El diezmo de los fieles como un arma de complicidad y de acuerdo con los líderes del templo que son millonarios. Y nada como un grupo de seguidores necios e inocentes para sostener causas… que beneficiarán a otros.

Y en medio de esta religiosidad quedan en el medio los menores. Los niños en situación de vulnerabilidad como víctimas de un pacto nefasto.