La tercera temporada de Fundación desembarcó recientemente en Apple TV+, y cuenta con el regreso de nombres como Jared Harris, Lee Pace y Lou Llobell.

Lo que sorprende desde el comienzo es el salto temporal: la acción arranca 152 años después del final de la temporada anterior. La Fundación, ya consolidada como potencia comercial, debe enfrentar un Imperio Cleónico debilitado mientras lidia con una nueva crisis galáctica.

Las sorpresas de la tercera temporada de Fundación

La incorporación del villano conocido como El Mulo es, sin dudas, el gran acierto de esta temporada. Interpretado por Pilou Asbæk—quien reemplaza a Mikael Persbrandt—, este nuevo personaje domina mediante un temible poder de control mental y militar, lo que lo convierte en una amenaza existencial para la Fundación, el Imperio y la Segunda Fundación.

Su sola presencia redefine las dinámicas: obliga a antiguas rivalidades a dar paso a alianzas tan incómodas como necesarias.

Fundación llegó con la incorporación del villano conocido como El Mulo.

El universo de la serie se expande con nuevas figuras como Ebling Mis (un destacado psicólogo psicohistórico en ciernes),Bayta Mallow y su marido Toran (espías infiltrados), y el peculiar Magnífico Giganticus, uno de los secuaces del Mulo.

Además, la trama retoma simbologías imperiales, como el enigmático mural de las almas, reforzando la decadencia del linaje Cleon y las tensiones internas en Trantor.

La temporada mantiene la ambición estética que la vuelve una de las series de ciencia ficción más impactantes en pantalla. La producción no escatima en recursos: nos introduce en intrigas políticas interestelares, poderes psíquicos y estrategias que equivalen a un ajedrez galáctico mortal.

¿Y después? Rumores sobre futuro incierto

Aunque los capítulos se suceden semanalmente hasta el 12 de septiembre, la continuidad de la serie está en el aire.

El showrunner David S. Goyer dejó su rol principal en esta temporada, aunque sigue como productor ejecutivo. Apple parece haber planificado hasta 4 temporadas, pero el curso final dependerá del presupuesto y respuesta de la audiencia.

Fundación llegó con sorpresas en su última temporada.

¿Cómo les fue a las dos temporadas anteriores?

Las dos primeras temporadas de Fundación tuvieron una recepción dividida pero crecientemente positiva.

La primera, estrenada en 2021, fue muy comentada por su ambición visual y narrativa: ofrecía una adaptación libre de la obra de Isaac Asimov, con cambios drásticos respecto al material original, como la introducción de personajes femeninos en roles centrales o el uso de múltiples líneas temporales. La crítica elogió su espectacular puesta en escena, su mundo visualmente deslumbrante y su capacidad para traducir conceptos complejos como la psicohistoria en imágenes atractivas.

La segunda temporada, lanzada en 2023, recibió una acogida más cálida tanto del público como de la crítica. Se la valoró por consolidar su identidad propia, aumentar el ritmo narrativo y profundizar en el desarrollo de personajes como Gaal Dornick y Salvor Hardin, mientras el Imperio Cleon mostraba grietas internas más marcadas.

Apple TV+ apostó fuerte en términos de producción y efectos, y eso se tradujo en una base de fans más estable. Aunque no fue un fenómeno de masas, Fundación se fue posicionando como una de las series de ciencia ficción más ambiciosas y mejor producidas de la plataforma.