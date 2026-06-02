La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a sacudirse con un ingreso que promete dar que hablar. Tras la inesperada salida de Gladys La Bomba Tucumana, quien decidió abandonar el juego por voluntad propia, la producción apostó por una nueva figura para ocupar su lugar: Alejandra Majluf.

Actriz, carismática y dueña de una personalidad que rápidamente captó la atención de los participantes, Alejandra cruzó la puerta más famosa del país con una presentación tan particular como descontracturada: “Me llamo Alejandra Majluf, soy actriz. Soy del signo de Acuario. Me parece que este año viene con todo. Cada momento de la vida que vivís es el mejor”, expresó en su video de presentación.

Luego, recordó uno de los personajes más importantes de su carrera: “Yo hice un personaje que se llamaba La Colada, que tenía ropa de los 60, unas pestañas, o el pelo de colores. Me faltaban cosas mágicas con esa persona, que justamente por lo vanguardia que era. Aprendí un montón de cosas”.

Foto: Captura (Telefe)

Con entusiasmo por esta nueva experiencia, agregó: “Todavía tengo muchas ganas de seguir aprendiendo. Y este me parece que es un laboratorio interesante”.

Su llegada estuvo cargada de energía y exclamaciones que reflejaron la emoción del momento. La entrada de Alejandra generó curiosidad inmediata dentro de la casa. Ahora resta saber si logrará convertirse en una de las grandes protagonistas de la temporada o si la intensidad del juego terminará poniéndola a prueba desde el primer día.

Foto: Captura (Telefe)

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ACUSAN A ANDREA DEL BOCA DE FINGIR ESTAR ENFERMA EN GRAN HERMANO PARA DAR LÁSTIMA

Un nuevo momento de Gran Hermano: Generación Dorada quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video protagonizado por Andrea del Boca y Santiago del Moro. El intercambio, que parecía una charla cotidiana dentro de la casa, terminó generando una catarata de comentarios en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la participante aguardaba la vuelta del conductor durante una transmisión en vivo: “¿Cómo estás, André? Que te noto la voz más o menos”, quiso saber del Moro al ver a la actriz esperando en el living de la casa.

Fue entonces cuando Andrea explicó que estaba atravesando un cuadro gripal: “Estoy... bueno, como se me escucha, con mucha gripe”, aseguró, con la voz visiblemente entrecortada.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Aunque el diálogo parecía inofensivo, el fragmento comenzó a circular rápidamente en las redes donde algunos usuarios interpretaron que la participante buscaba generar empatía en el público al mostrarse afectada por la gripe, debido a que segundos antes parecía estar mejor de la voz.