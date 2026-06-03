La causa por el brutal asesinato de Agostina Vega (14) sumó un dato estremecedor: al menos 10 mujeres aseguran haber sido víctimas de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio. Así lo contó la periodista Mercedes Ninci en el programa La mañana con Moria, donde además detalló un caso particularmente grave que involucra a una nena de 12 años.

Según Ninci, Barrelier habría violado en manada a una menor junto a un grupo de amigos hace varios años. “No es la primera víctima de Barrelier. Es la primera que habló, pero la información que yo tengo es que por lo menos 10 mujeres ya se han comunicado diciendo que han sido víctimas de una u otra manera”, relató la periodista.

Habló la joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025: “Podría haber sido yo”. CRÉDITO: Captura web

La periodista explicó que una joven de 22 años, que hoy es mayor de edad, contó que cuando tenía 12 años Barrelier la llevó a una casa y la violó. “La chica denuncia que él la viola en manada con un grupo de amigos, la agarran en la casa. Esto todavía no está denunciado ante la Justicia”, agregó Ninci.

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El relato suma aún más horror al caso, ya que la víctima recién ahora se animó a contar lo que vivió. “Suponemos que fue en otra casa, no en la misma. Yo no pude hablar con la chica, pero sí hablé con una persona que sí habló con ella”, detalló la periodista.

Federico Seeber, también presente en el programa, aportó que los abogados del papá de Agostina le contaron a Moria Casán que había una nena que, en su momento, tenía 12 años y recién ahora, mucho tiempo después, se animaba a contar lo que le pasó. “No había denunciado en su momento, pero recién ahora iría a la Justicia a partir de que este hombre aparecía metido en esta escena absolutamente criminal y violenta”, explicó Seeber.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Fotos: capturas TN)

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