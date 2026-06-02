Un momento de profunda conmoción se vivió este martes antes de una conferencia de prensa vinculada al crimen de Agostina Vega cuando su padre, Gabriel Vega, tomó la palabra y pidió un minuto de silencio en homenaje a su hija.

Tal como se pudo ver en TN, Gabriel interrumpió el inicio de la conferencia para hacer un pedido especial: “Yo lo primero que quiero decir, que desde que Agostina... que ya sabemos todo lo que pasó a la negra, nadie, ninguno, hizo un minuto de silencio por ella”, expresó.

Luego, solicitó: “Entonces a todos los que están en esta sala, a todas y a todos los que nos están escuchando, por favor, un minuto de silencio por Agostina”.

Foto: Captura (TN)

En medio de un clima cargado de dolor, Gabriel dejó en claro cuál es su objetivo principal: mantener viva la memoria de su hija y exigir que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido. “Esto es por ella y para que se sepa la verdad. Y una buena vez por todas se sepa la verdad”, afirmó.

“Y que el foco se centre en ella. En la investigación, en toda la gente que es cómplice de esta situación”, sostuvo, desbordado y muy movilizado por este profundo dolor.

Finalmente, visiblemente indignado, Gabriel se refirió al principal acusado, Claudio Barrelier (actualmente detenido) con durísimas palabras: “No sé ni cómo llamarlo. No sé cómo describirlo. Es un psicópata, enfermo, hijo de mil pu.... Porque no sé cómo describirlo. No tiene nombre”.

Foto: Captura (TN)

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EL AUDIO DE CLAUDIO BARRELIER AL PAPÁ DE AGOSTINA VEGA TRAS SU DESAPARICIÓN: “NO TENGO NADA QUE VER”

En medio del dolor por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada en la zona de Ampliación Ferreyra (Córdoba) después de ser buscada durante una semana, se conoció el audio de Claudio Barrelier -principal acusado- a Gabriel, el papá dela nena, apenas se denunció su desaparición.

El material fue difundido en Mediodía Noticias (eltrece), donde revelaron que el propio padre de Agostina había mantenido contacto con Barrelier durante los días de desesperada búsqueda de su hija: “El papá de Agostina nos contaba que él mismo fue y encaró a Barrelier y ahí estableció un contacto. Después quedaron en contacto telefónico porque evidentemente este hombre (por Barrelier) se mostraba colaborativo”, explicó Sebastián Domenech en el noticiero.

En el audio difundido al aire, Barrelier insiste en su inocencia y asegura que estaba colaborando con la búsqueda de la adolescente: “Yo ya hablé con Meli (mamá de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré. Vinieron a allanarme a mi casa, a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo”, se esuchó decir a Barrelier en el audio que le envió a Gabriel.

Habló la joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025: “Podría haber sido yo”. CRÉDITO: Captura web

Visiblemente molesto por las sospechas que recaían sobre él, también expresó: “No puede ser que me salga a hablar así la madre de Meli, ¿me entendés? Cuando llego a mi casa, como a las 10.30, Agostina me llama por teléfono pidiéndome un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fiadeiro y Campillo”, relató.

“Yo llego hasta ahí, le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara a la casa del noviecito”, añadió.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

Y siguió: “Y yo le dije que no tenía movilidad, no hay forma. Entonces, ahí nada más la llama por teléfono un guaso (sic), que para mí ya estaba todo arreglado y ya había organizado, y como no tenía plata se vino para este lado, como para salir rápido de la casa”.

Claudio Barrelier: “Fui, declaré. Vinieron a allanarme a mi casa, a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver“.

“Y cuando veniamos caminando para acá, para mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, (Agostina) se sube y se va. Yo después ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué quedo pegado yo con todo esto”, cerró.