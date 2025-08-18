En su primer fin de semana en los cines, Homo Argentum, con Guillermo Francella, confirmó su condición de fenómeno cinematográfico y se consagró como la película argentina más vista de 2025.

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la comedia reunió a 467.518 espectadores entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto, según datos de la consultora Ultracine.

El film lideró cómodamente la taquilla nacional y marcó un récord para el cine local, superando a todas las producciones estrenadas en el año.

A pesar de las críticas divididas y la polémica en redes sociales, Homo Argentum se posicionó como la película más vista del fin de semana largo y logró una convocatoria que no se veía desde hace años para un estreno argentino.

El póster de Homo Argertum, la nueva película de Guillermo Francella (Foto: gentileza Star Distribution)

Récord histórico para el cine nacional en el feriado de San Martín

En total, durante el fin de semana largo se vendieron 750.049 entradas en los cines argentinos, lo que representa un aumento del 45% con respecto al fin de semana anterior.

Tradicionalmente, el feriado del 17 de agosto ha sido una fecha clave para la industria, pero hacía cinco años que un film nacional no alcanzaba el primer puesto en la taquilla del feriado patrio.

Homo Argentum no solo recuperó esa marca, sino que además superó en apenas cuatro días el acumulado total de otras películas locales, como Mazel Tov, de Adrián Suar, que reunió 356.897 espectadores en 17 semanas.

El elenco y los directores de Homo Argentum (Foto: Movilpress)

La película de Francella superó a Disney, Marvel y el terror en los cines

El éxito de Homo Argentum fue tan contundente que desplazó a varias superproducciones internacionales del top 5 del fin de semana. Entre sus principales competidores:

Otro viernes de locos (Disney): 126.644 espectadores en su segunda semana.

La hora de la desaparición (terror): 102.356 entradas vendidas.

Los cuatro fantásticos (Marvel): 37.412 personas durante el fin de semana.

Superman (Warner/DC): acumula 576.583 espectadores desde su estreno.

Con este ritmo, se espera que Homo Argentum supere a Superman en los próximos días, consolidando así su liderazgo también frente a los tanques del cine de Hollywood.

Francella: “Estoy ilusionado, la gente vuelve al cine”

En una entrevista con LA NACION, Guillermo Francella celebró el éxito del film y destacó la importancia de recuperar la experiencia del cine en salas:

“Estoy muy ilusionado con la película. Primero y fundamental porque no va a ir a plataformas, por ahora. Si la querés ver, tenés que ir al cine. Y está bueno recuperar eso perdido: la concurrencia del público”.

También se refirió al impacto del streaming en el consumo cultural: “El advenimiento de las plataformas fue maravilloso, nos hizo conocidos en el mundo, pero conspiró contra la asistencia al cine”.

¿De qué trata Homo Argentum, la película más vista del año?

Homo Argentum es una comedia episódica compuesta por 16 microrrelatos, todos protagonizados por Guillermo Francella, en los que se exploran distintas versiones del “argentino promedio” con humor, ironía y crítica social. El concepto de la película está inspirado en I Mostri (1963), clásico del cine italiano dirigido por Dino Risi.

El proyecto surgió luego de la tercera temporada de El Encargado, y representa un nuevo desafío narrativo para la dupla Cohn-Duprat, quienes ya habían trabajado con Francella en la televisión.

“Es una película no convencional, una seguidilla de viñetas donde Francella interpreta a personajes muy distintos. Algunos más irónicos, otros egocéntricos, todos muy argentinos”, explicó Mariano Cohn.

Un nuevo hito para Francella y el cine nacional

Con este arranque, Homo Argentum se convirtió también en:

El mejor estreno en cines de Cohn y Duprat .

El tercer mejor debut en la carrera de Guillermo Francella , solo detrás de El clan (Pablo Trapero) y El robo del siglo (Ariel Winograd).

El film argentino con mayor recaudación del año, superando ampliamente a sus pares locales.

El fenómeno Homo Argentum demuestra que el público argentino sigue dispuesto a apoyar el cine nacional cuando encuentra propuestas originales, cercanas y bien producidas.