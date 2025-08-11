Este lunes se llevó a cabo la avant premiere de Homo Argentum, la esperada película de Mariano Cohn y Gastón Duprat en la que Guilermo Francella interpreta a 16 personajes en varias historias que buscan retratar a los argentinos sin filtro.

En la alfombra roja del conocido cine de Recoleta donde se llevó a cabo el evento se pudo ver a Arturo Puig, Manuel Vicente, Agustín Aristarán y su hija, Gastón Soffritti, Eva De Dominici, Andrea Frigerio, Eduardo Blanco, Gabriel Corrado y su esposa, Graciela Alfano y Michel Noher.

También asistieron Gastón Cocchiarale, Fabián Medina Flores, Marcelo De Bellis y su esposa Marisol, Peto Menahem, Martín Slipak, Agustín Sullivan, José María Listorti y su esposa Mónica González, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, y, por supuesto Johanna y Nicolás, los hijos de Guillermo, y su hermano Ricardo.

Leé más:

Pampita, García Moritán, y Benjamín Vicuña presentes en el cumpleaños de 4 de Anita: las fotos

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA PRESENTACIÓN DE HOMO ARGENTUMA, LA NUEVA PELÍCULA DE GUILLERMO FRANCELLA

Guillermo Francella, Mariano Cohn y Gastón Duprat (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella y Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella y Adrián Suar (Foto: Movilpress)

Martín Slipak (Foto: Movilpress)

Gastón Soffritti (Foto: Movilpress)

Agustín Sullivan y acompañantes (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Marcelo De Bellis y su esposa Marisol (Foto: Movilpress)

Agustín Aristarán y su hija (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Flavia Palmiero (Foto: Movilpress)

Peto Menahem (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella y Migue Granados (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella y Marcelo De Bellis (Foto: Movilpress)

Gastón Cocchiarale (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

Arturo Puig (Foto: Movilpress)

Michel Noher (Foto: Movilpress)

Manuel Vicente (Foto: Movilpress)

Gabriel Corrado, su esposa y Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann (Foto: Movilpress)

José María Listorti y su esposa Mónica González (Foto: Movilpress)

Eva De Dominici (Foto: Movilpress)

Eva De Dominici, Andrea Frigerio y Eduardo Blanco (Foto: Movilpress)

El elenco de La Cena de los Tontos con Benjamín Vicuña y su novia Anita (Foto: Movilpress)

El nuevo elenco de La Cena de los Tontos y su director Marcos Carnevale (Foto: Movilpress)

El elenco y los directores de Homo Argentum (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella y sus hijos Johanna y Nicolás (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella y su hermano Ricardo (Foto: Movilpress)

Leé más:

En fotos | Eva Bargiela y Gianluca Simeone, a pura ternura: así luce su pancita de siete meses

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.