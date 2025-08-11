Guillermo Francella recibió a los famoso en el estreno de su nueva película: todas las fotos
El actor presentó Homo Argentum en un cine de Recoleta con la presencia del elenco y las celebridades.
Este lunes se llevó a cabo la avant premiere de Homo Argentum, la esperada película de Mariano Cohn y Gastón Duprat en la que Guilermo Francella interpreta a 16 personajes en varias historias que buscan retratar a los argentinos sin filtro.
En la alfombra roja del conocido cine de Recoleta donde se llevó a cabo el evento se pudo ver a Arturo Puig, Manuel Vicente, Agustín Aristarán y su hija, Gastón Soffritti, Eva De Dominici, Andrea Frigerio, Eduardo Blanco, Gabriel Corrado y su esposa, Graciela Alfano y Michel Noher.
También asistieron Gastón Cocchiarale, Fabián Medina Flores, Marcelo De Bellis y su esposa Marisol, Peto Menahem, Martín Slipak, Agustín Sullivan, José María Listortiy su esposa Mónica González, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, y, por supuesto Johanna y Nicolás, los hijos de Guillermo, y su hermano Ricardo.