Luego de 17 años, Kylie Minogue volvió a Argentina el martes por la noche y este jueves se presentó en el Movistar Arena para brindarles a sus fanáticos un show a la altura de las circunstancias.
La strella salió al escenario con un rutilante vestido con los colores de la bandera argentina y se ganó al público de inmediato, que más tarde cambió por un infartante modelo color rojo que la muestra en su mejor momento.
La cantante australiana le firmó un disco en vivo a uno de sus fans y continuó un show con el que repasó sus más de 35 años de carrera en la música, con temas como “I Should Be So Lucky”, “Confide in Me”, “Spinning Around” y el mega éxito “Can’t Get You Out of My Head”.
LAS MEJORES FOTOS DEL SHOW DE KYLIE MINIGUE EN BUENOS AIRES
