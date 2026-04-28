Eleonora Wexler visitó Otro día perdido y vivió un momento inesperado y conmovedor. La actriz, que comenzó su carrera a los 8 años, fue sorprendida por Mario Pergolini con un video inédito de su infancia, y la emoción fue tan grande que no pudo ocultarla.

“¡Esto nunca lo vi!”, exclamó Wexler, entre la sorpresa y la alegría, al ver en pantalla un fragmento de su participación en televisión cuando tenía apenas 11 años. “Me muero, nunca lo vi. En serio. ¡Qué chiquita que era!”, repitió, visiblemente conmovida.

Eleonora Wexler con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

Pergolini le aclaró: “Ahí tenías 11 años”. La actriz, todavía impactada, confesó: “Jamás lo había visto, qué fuerte. Una imagen tan chiquita… algunos gestos me hicieron recordar a mi hija, que hoy ya es grande, pero eso me pareció muy fuerte”.

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La emoción no terminó ahí. Wexler recordó sus inicios en la actuación: “Yo arranqué a los 8 años haciendo ‘Annie’, la comedia musical. Yo estaba loca como un plumero y quería actuar, cantar y bailar. Estaba siempre armando shows en mi casa. Quería ser vista, quería estar arriba del escenario o frente a una cámara”.

El clip, que la actriz nunca había visto, la llevó a revivir sus primeros sueños y a conectar con su propia historia y la de su hija. “Algunos gestos me hacen acordar a mi hija”, confesó, dejando en claro que la emoción de ese momento fue mucho más allá de la pantalla.

Eleonora Wexler (Foto: Movilpress)

La visita de Eleonora Wexler a Otro día perdido dejó una postal imborrable: la de una artista que, a pesar de los años y la experiencia, sigue emocionándose con la niña que fue y con el camino que la llevó hasta hoy.

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