En la emisión de Otro día perdido del viernes, Mario Pergolini recibió al hijo de Pablo Escobar Gaviria dejó a todos boquiabiertos al relatar una anécdota tan insólita como peligrosa: “Yo nadaba con los hipopótamos”, confesó Sebastián Marroquín, ante la mirada atónita de los presentes.

La charla giró en torno a la nueva serie sobre su vida, producida por Sebastián Ortega, que ya generó gran expectativa. Marroquín recordó cómo era crecer en la famosa Hacienda Nápoles, la legendaria propiedad del capo narco colombiano, que hoy funciona como parque de diversiones.

Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar" en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

“Mi papá compró 4 hipopótamos. Ahora son 200. Yo nadaba con los hipopótamos. No porque era valiente, sino porque era ignorante”, relató Marroquín, generando risas y asombro en el estudio.

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El hijo de Escobar explicó que en ese entonces pensaba que los hipopótamos eran “cerditos buena onda” y que, por su aspecto, parecían inofensivos. “Tienen cara de buena gente. Estaban bien grandotes”, agregó, mientras Pergolini no podía ocultar su sorpresa.

Marroquín también reveló que actualmente hay cerca de 200 hipopótamos en la Hacienda Nápoles, descendientes de aquellos primeros cuatro que su padre llevó a Colombia. “Ahora los quieren matar”, lamentó, haciendo referencia al problema ambiental que representan estos animales exóticos en la región.

Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar" en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

La historia, que mezcla peligro, inocencia y el legado de una de las figuras más polémicas de la historia latinoamericana, dejó a todos los presentes con la boca abierta y se volvió viral en redes sociales.

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