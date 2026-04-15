Jonatan Viale visitó Otro día perdido y no esquivó uno de los recuerdos más fuertes de su vida: la pelea a las piñas en vivo entre su papá, Mauro Viale, y Alberto Samid. El episodio, que quedó grabado en la memoria colectiva, fue uno de los momentos más impactantes de la televisión argentina.

Mientras charlaba con Mario Pergolini, Joni repasó cómo fue ver esa escena desde su casa. “Ese día estaba viéndolo en la tele. Imaginate. Es increíble. Yo le decía, ‘levantate, levantate’, porque se tropieza, ¿viste? Y viene uno y le pega… que decían que era del canal. Mentira, era uno de Samid”, relató el periodista.

Jonatan Viale y una foto con Mauro y su hijo que compartió en 2021 en las redes sociales.

De esta manera, el conductor de ¿La Ves? Dejó bien en claro que el personaje que aparece de atrás de cámara y le aplica una patada a Mauro Viale en el piso no tenía nada que ver con América TV, y dio fin así a 24 años de especulaciones y mitos. muchísima tensión.

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Al ver las imágenes de la pelea, Joni no ocultó su angustia y hasta confesó que se enojó con su papá. “Ahí arranca. Es tremendo esto. Era taekwondista. Me desesperaba. Yo me enojé con mi papá porque le decía, ‘¿por qué no le decís tu nombre?’ Porque te está chicaneando. El nuestro es un apellido hermoso, que a mí me gusta, somos judíos, lo defendemos, lo decimos”, expresó.

“’Porque entraba en su chicana’”, recordó el periodista que le respondió su padre, y fue contundente al analizar el trasfondo de la discusión y el insulto de Samid. “Ahí le brota ese antisemitismo que yo no le perdono, que le saca todo lo caricaturesco”, recordó sobre el empresario matarife.

Alberto Samid y Mauro Viale protagonizaron una escandalosa pelea a las trompadas en la TV

La pelea entre Mauro Viale y Alberto Samid sigue siendo, hasta hoy, uno de los momentos más recordados y polémicos de la televisión nacional. Para Joni, ese día quedó marcado para siempre.

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