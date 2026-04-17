Federico D’Elía no se guardó nada en su paso por Otro día perdido y dejó a todos boquiabiertos, incluso a Mario Pergolini, con las historias de su adolescencia en las que terminó varias veces preso. El actor, famoso por su papel de Mario Santos en Los Simuladores, confesó que estuvo detenido “tres o cuatro veces” y que siempre buscó la manera de que su mamá no se enterara.

“Mi mamá nunca me fue a buscar. Ella se enteraba, pero yo trataba de que no se enterara e iba otra persona a buscarme. Esto pasó tres o cuatro veces”, relató D’Elía, entre risas y algo de nostalgia.

Federico D´Elía en Otro día perdido (Foto: captura eltrece)

El actor explicó que sus detenciones no tenían nada que ver con delitos graves, sino con travesuras típicas de la juventud. “Yo fui en cana post dictadura y era la cana mala: por cualquier cosa te agarraban de los pelos y te llevaban a la comisaría. Nuestras cositas eran jugar al fútbol a las 4 de la mañana en cualquier lado, en La Plata contra un portón o en la plaza jugando con las hamacas”, recordó.

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Entre las anécdotas más insólitas, D’Elía contó cómo una vez logró engañar a la Policía para que lo dejaran libre. “Una vez me metieron en cana. Estaba con mi hermano Marcelo y un amigo en la calle y de golpe vemos que hay gritos y empezamos a correr. Así como corrimos nos separamos y bajaba la cana. Iban a donde estaba Marcelo y yo salí a decir que era mi hermano y nos llevaron a la comisaría”, relató.

Pero lo mejor vino después: “Nos hicieron hacer ejercicio adentro de la comisaría y dije: ‘me voy a hacer el desmayado’. Me tiré al piso, los policías se asustaron y nos dijeron que nos vayamos”, relató.

Federico D´Elía en Otro día perdido (Foto: captura eltrece)

Las historias de D’Elía no solo sorprendieron a Pergolini, que por momentos no podía creer lo que escuchaba, sino que también dejaron en claro que el actor supo cómo arreglárselas para salir de situaciones complicadas y, de paso, evitarle un disgusto a su mamá. Todo un plan de Los Simuladores.

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