Mario Pergolini sigue recolectando reproches de parte de sus invitados a Otro Día Perdido, y en esta ocasión le tocó a Gerardo Romano, que le echó en cara sus críticas a una de sus actuaciones más polémicas hace más de 30 años, cuando recién comenzaba con CQC.

Todo comenzó cuando Mario le confesó a Gerardo que tuvo que hacerse una lista de “hechos cortos” para verificar si eran verdad o mentira, y el actor decidió recordarle algo que en su momento le hizo mucho ruido. “Recuerdo un episodio de ese programa que hacías, CQC”, comenzó.

Gerardo Romano (Foto: captura eltrece)

“Cuando hacías CQC, yo hice de El Che Guevara, y ustedes me dieron duro. Y en realidad te conozco de ahí. Pero yo no guardé rencor, porque dije ‘peca de ignorancia’ porque yo tenía que hacer del Che Guevara con 50 actores, con ecenas de guerra en Tigre, simulando Bahía Cochinos, y teníamos que hacerlo en 48 horas, con el problema de que el Che era carilindo, y yo no. Yo de frente era El Che, de costado era El Dipy”, explicó Romano. “Eran los otros dos, yo era mucho más serio”, se justificó Mario.

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GERARDO ROMANO RELATÓ CÓMO UNA TRAUMÁTICA EXPERIENCIA RELIGIOSA LO LLEVÓ A VIVIR AÑOS DE EXCESOS

Romano también repasó su pasado más oscuro y reveló el verdadero motivo por el que la Iglesia Católica lo tiene en la mira. Fiel a su estilo provocador, Romano no esquivó la pregunta de Pergolini sobre su fama de mujeriego. “Mucho”, respondió sin vueltas, y explicó que su conducta fue una especie de revancha por los años de celibato que vivió en su juventud.

Gerardo recordó que fue un joven profundamente católico, que no faltaba a misa ni un solo fin de semana. Sin embargo, todo cambió después de su primer encuentro con la sexualidad. “Estuve arrodillado… y me echó”, contó sobre la vez que fue a confesarse tras experimentar su primer orgasmo y recibió un rechazo fulminante del sacerdote. Ese episodio marcó el inicio de su ruptura definitiva con la fe.

Fotos: capturas eltrece

El relato subió de tono cuando Romano recordó una escena digna de película: “Terminé en Luján a las ocho de la mañana, fisurado, con unos amigos”, relató ante un Pergolini que no podía creer lo que escuchaba.

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LA CONFESIÓN DE GERARDO ROMANO SOBRE SU INTIMIDAD QUE LLEVÓ A PERGOLINI A SONROJARSE EN VIVO

En ese estado, el actor decidió volver a confesarse, pero esta vez la lista de “pecados” fue explosiva: “Le dije: ‘Tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé de orgías’”. La reacción del cura fue tan fría como la anterior: “Me sacó la tarjeta… después no volví más”, remató Romano, dejando en claro que su divorcio con la religión es total.

Fotos: capturas eltrece

Romano recordó sus años de juventud marcados por una educación católica estricta y una ruptura traumática que lo empujó a vivir sin límites. “Sentir que estaba mi ídolo, mi compañero y mi amigo de esa manera, no me gustó nada”, confesó sobre el impacto emocional de aquellos años y cómo esa experiencia lo llevó a buscar revancha en la vida adulta.

La nota, cargada de confesiones y momentos incómodos, dejó en claro que Gerardo Romano no tiene filtros y que su historia personal sigue generando impacto cada vez que la cuenta.

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